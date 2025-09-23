Diversual estrena instalaciones de 1.300 m² en Sant Joan d'Alacant para potenciar su logística y experiencia de cliente

Diversual, 'sex shop online' y fabricante de la marca de juguetes eróticos referente en España, ha dado un paso estratégico clave con la apertura de sus nuevas instalaciones en Sant Joan d'Alacant. Un espacio de más de 1.300 metros cuadrados –ubicado en Avenida de Miguel Hernández, 62– que refuerza su capacidad logística, optimiza sus procesos de atención al cliente y amplía su oferta experiencial con un showroom pionero en el sector.

El cambio de ubicación es un paso más en la consolidación de la empresa alicantina especializada en bienestar sexual y responde al crecimiento orgánico sostenido que ha vivido la compañía en los últimos años, tanto a nivel de equipo como de catálogo. «Necesitábamos un espacio que se adaptara a la evolución de Diversual. Hemos crecido no solo en número de empleados, sino también en contenidos, canales de comunicación y, especialmente, en nuestra marca propia, que hoy representa el 64% de nuestras ventas», Fernando Martínez, CEO de Diversual.

Las nuevas instalaciones están organizadas en tres grandes áreas. La primera, de carácter logístico, ocupa casi el 50% del total y alberga el almacén desde el que se preparan y envían todos los pedidos. La ampliación permite aumentar el stock disponible, reduciendo los tiempos de entrega y garantizando disponibilidad inmediata para los productos de la marca Diversual, incluso en recogida física.

La segunda zona está dedicada a las oficinas, donde se ubican los equipos de marketing, atención al cliente, producción audiovisual y fotografía. Incluye salas de reuniones, una cocina, zona de descanso y espacios diseñados para fomentar la creatividad y el bienestar laboral. Como parte del compromiso con la conciliación, el entorno es también pet-friendly, permitiendo que los miembros del equipo puedan acudir con sus mascotas. «Nuestros perros forman parte del día a día de la oficina. Nos acompañan en reuniones y sesiones de brainstorming, y ayudan a crear un ambiente más distendido y humano», añade Fernando Martínez.

Un showroom para tocar, probar y decidir mejor

La tercera gran apuesta del nuevo espacio es el showroom, una zona donde los clientes pueden experimentar de primera mano los productos de Diversual.com. Desde masturbadores y vibradores hasta artículos de BDSM y cosmética erótica, el cliente puede ver, tocar, sentir las vibraciones y conocer el aroma o textura de los artículos antes de decidir su compra.

«Muchas personas que nos visitan están iniciándose en el mundo de los juguetes eróticos. Por eso es tan importante ofrecerles una atención personalizada, cercana y sin juicios, que les ayude a entender qué opciones existen y cuál se adapta mejor a sus gustos o necesidades», subraya Lucía Jiménez, psicóloga y sexóloga de Diversual. El showroom también funciona como punto de recogida de pedidos online, una opción cada vez más demandada por quienes prefieren una atención presencial sin renunciar a la comodidad de la tienda digital.

Además, es posible realizar compras desde el mismo showroom y llevarse el artículo en el momento, siempre que se trate de un producto de la marca Diversual. En caso necesario, se ofrece servicio de devolución, cumpliendo con los requisitos de higiene exigidos.

Crecimiento y liderazgo en educación sexual

Con una previsión de facturación cercana a los 5 millones de euros en 2025, Diversual consolida su liderazgo en el mercado español, donde concentra el 90% de su actividad, con presencia creciente en Francia y otros países europeos.

La empresa combina su oferta comercial con una fuerte apuesta por la divulgación en salud sexual. Su Academia Erótica, el blog educativo de la marca, supera los 250.000 usuarios mensuales, mientras que sus redes sociales —especialmente Instagram (@diversualshop), TikTok y YouTube— alcanzan una comunidad de más de 2,5 millones de personas, siendo uno de los canales más influyentes de educación sexual en español.

«Somos conscientes del papel que jugamos como referentes en sexualidad positiva. Por eso, además de vender productos, trabajamos cada día en normalizar, educar y acompañar a las personas en su exploración del placer y el autocuidado», concluye Jiménez.

Con esta nueva etapa, Diversual reafirma su compromiso con la innovación, la cercanía al cliente y la divulgación responsable, apostando por una sexualidad libre, saludable y accesible para todos.