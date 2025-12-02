Discapacitados hacen versiones de obras de arte contemporáneo de la Fundación Bancaja en una exposición

Usuarios de centros para personas con discapacidad de Valencia exhiben sus obras en la exposición 'Arte y diversidad. Tres artistas y cincuenta miradas a una colección', una muestra organizada por la Fundación Bancaja y enmarcada en la celebración de la 16ª Semana ... D-Capacidad, iniciativa de sensibilización social que la entidad desarrolla cada año alrededor del Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre).

La muestra está integrada por tres obras colectivas que son el resultado del trabajo conjunto entre medio centenar de personas de diferentes centros ocupacionales, asociaciones y residencias de personas con discapacidad física e intelectual y los artistas Fermín Jiménez Landa, artista sonoro; M Reme Silvestre, creadora visual; y Luisa Pastor, artista gráfica.

Todos ellos han trabajado durante tres meses en obras que forman parte de los fondos de arte contemporáneo de la Fundación Bancaja, expuestos en E.ac. Espacio Arte Contemporáneo. La experiencia ha permitido generar un lugar de encuentro y creación abierto a la experimentación de la mano de artistas profesionales, y establecer un diálogo intergeneracional entre creadores y personas con discapacidad.

Tres creadores, tres colectivos artísticos

Como resultado del taller dirigido por Fermín Jiménez Landa, en el que participaron 16 usuarios de los centros ocupaciones municipales Juan de Garay, Grabador Planes e Isabel de Villena, se crea el colectivo Artistas, que ha propuesto una relectura de la pieza del escultor Miquel Navarro 'Tensión' (1996), una de sus ciudades escultóricas planteadas como metáfora del espacio urbano, entre la realidad y la utopía.

La obra creada por Artistas se titula 'Itinerarios del deseo' y es una instalación que recoge el rastro de diversas acciones realizadas en el taller a partir de los recorridos por la ciudad preferidos por cada usuario, que se dibujan como líneas en el espacio y paseos conjuntos por el entorno de la Fundación Bancaja.

Se trata de una reflexión y un juego sobre la intersección entre la experiencia vital, la memoria personal y el espacio impuesto por el diseño de la ciudad. La pieza se expone junto a la obra 'El nadador', un dibujo de Fermín Jiménez Landa del año 2013.

El colectivo Amistad, surgido del trabajo de M. Reme Silvestre con 17 usuarios de los centros Fundación Stella Maris, Cooperativa Koynos y C.D. El Cabañal-Cruz Roja, planteó un diálogo nuevo desde una experiencia sinestésica entre las piezas que componen la exposición permanente de E.ac. El proyecto se materializó con el registro interdisciplinar de dicha experiencia que expresa una mirada diferente hacia todas las obras estableciendo una relación de carácter emocional, afectivo y corporal. La creación colectiva se puede ver en la sala junto a una pieza de M. Reme Silvestre realizada en 2021 con aluminio y parafina.

Por último, del taller dirigido por Luisa Pastor ha surgido el Colectivo mágico, en el que participaron 17 usuarios de los centros ocupacionales Luz Verde, La Torre y Comboi. El grupo se propuso realizar una obra a la manera de Antoni Tàpies, inspirándose en la obra a=a (2005), cuyo título y lema inserto en la misma (a=a, b=b a≠ b –a ≠a, b≠ b, a pot ser b) puede ser leído como una reflexión crítica sobre la igualdad y la diferencia.

La obra realizada en grupo, a modo de un collage matérico a base de cartón, pintura y objetos encontrados, consta de cuatro paneles que vistos en la distancia funcionan como una sola obra. La pieza convive en la exposición con la obra de Luisa Pastor Escritura ilegibles (Mod. Cuaderno Diario, 1907) de 2023, una obra cedida para este proyecto que supone una deconstrucción de las hojas de un cuaderno antiguo de contabilidad manuscrito.

El proyecto ha permitido poner en práctica distintas experiencias creativas: acciones performativas, en las que el cuerpo, el gesto y el tiempo se convierten en soporte artístico y se materializan en coreografías colectivas o teatro comunitario; propuestas efímeras que emergen y desaparecen, como instalaciones colectivas o composiciones ambientales; y creaciones digitales surgidas en el entorno tecnológico y audiovisual que exploran el vídeo, la animación, la fotografía expandida, el sonido o el mapping como lenguajes de experimentación.

Todo el proceso de trabajo ha sido documentado y se presenta al público en una pieza audiovisual que se concibe como una extensión poética y crítica del propio proceso artístico. La pieza muestra imágenes desde los primeros momentos de conceptualización hasta la materialización final de cada propuesta, con ensayos, conversaciones, gestos, dudas y hallazgos colectivos.

La exposición Arte y diversidad. Tres artistas y cincuenta miradas a una colección se puede visitar de forma gratuita desde el 2 de diciembre de 2025 hasta el próximo 2 de febrero de 2026. Toda la información se puede consultar en la página web en este enlace.

Conocer la trayectoria del artista

Junto a la exposición Arte y diversidad. Tres artistas y cincuenta miradas a una colección, la celebración de la 16ª Semana D-Capacidad de Fundación Bancaja incluye el desarrollo de un Taller sin barreras entre escolares y personas con discapacidad. La iniciativa permite a los participantes conocer la trayectoria y la técnica del artista y, por otro lado, potenciar aspectos como el trabajo en equipo, la creatividad o la sensibilización.

El taller se centra en cuatro obras de la serie de Cavall Bernat, que Sorolla pintó en la Cala de San Vicente en Pollença. (Mallorca). Se trabaja en las piezas a modo de 'notas de color', replicando una de las técnicas del artista. Con una misma estructura compositiva compuesta por franjas de mar, tierra y cielo, cada usuario realiza su propia creación con pastel al óleo.

Además, el taller se acompaña de una visita guiada a cargo del equipo de mediación de la Fundación Bancaja a la exposición.

La actividad se desarrolla entre escolares de primaria de los centros Ceip Juan Antonio Martínez y Colegio Helios y personas con discapacidad y en situación de riesgo de los centros Maides, C.O. La Torre, Fundación Asindown, COM Juan de Garay, COM Isabel de Villena, Residencia Fortuny y Hospital Miguel Servet.