La Diputación de Valencia reclama en Bruselas gestionar los fondos europeos para los municipios afectados por la dana

Las vicepresidentas Natàlia Enguix y Reme Mazzolari participan en la Semana Europea de las Regiones junto al diputado de Fondos Europeos y alcalde de Alfafar y el alcalde de Ontinyent

Jorge Rodríguez, Reme Mazzolari, Natàlia Enguix y Juan Ramón Adsuara
Jorge Rodríguez, Reme Mazzolari, Natàlia Enguix y Juan Ramón Adsuara ABC

Valencia

Las vicepresidentas Natàlia Enguix y Reme Mazzolari han expuesto en Bruselas la gestión de la Diputación de Valencia tras la dana, en el marco de la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades 2025. Enguix y Mazzolari han insistido en la propuesta ... de que las diputaciones provinciales, como gobiernos intermedios, sean «receptoras directas de los Fondos de Cohesión de la UE y puedan gestionarlos sin necesidad de la intermediación del Gobierno estatal». La reivindicación ya fue expuesta por las responsables provinciales ante la presidenta del Comité de las Regiones, Kata Tutto.

