Suscribete a
ABC Premium

La Diputación de Valencia reabre el puente de Cheste este domingo bajo el nombre de Puente de la Memoria

El proyecto de demolición y reconstrucción integral, de 5,4 millones de euros, aglutina técnicas avanzadas para la seguridad y capacidad hidráulica

La alcaldesa de Valencia tacha a la CHJ de «impresentable» por «no asumir» la limpieza de los barrancos

La Diputación de Valencia reabre el puente de Cheste
La Diputación de Valencia reabre el puente de Cheste ABC

ABC

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Diputación de Valencia reabrirá al tráfico el puente de Cheste afectado por la dana este domingo por la mañana tras 10 meses de trabajo y un presupuesto de 5,4 millones de euros. Se concluye así una infraestructura estratégica, ahora rebautizada ... como Puente de la Memoria, que es vital para la comarca y la provincia: es el principal acceso de Cheste desde la autovía A-3 y es necesario para la actividad industrial y logística de la zona, que genera un flujo continuo de vehículos. Aparte de facilitar la conectividad segura y fluida entre la autovía y el casco urbano, era muy importante para la Diputación tenerlo abierto para el Gran Premio de Motociclismo que empieza el 14 de noviembre.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app