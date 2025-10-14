Suscribete a
La Diputación finaliza las obras del nuevo pabellón cubierto de Busot tras una inversión de 1,7 millones de euros

El proyecto ha incluido la construcción de la cubierta y pista polideportiva

Imagen del alcalde de Busot, Alejandro Morant y el diputado de Infraestructuras, Antonio Bernabeu
ABC

Valencia

El municipio de Busot inaugurará el próximo 24 de octubre el nuevo pabellón deportivo cubierto de la localidad tras las obras impulsadas por la Diputación de Alicante y el propio Ayuntamiento y que han supuesto una inversión de 1.752.850 euros.

El ... diputado de Infraestructuras, Antonio Bernabeu, ha visitado esta mañana, acompañado por el alcalde de Busot, Alejandro Morant, y otros miembros de la corporación municipal, las nuevas instalaciones, en las que se están ultimando los detalles para su inminente apertura.

