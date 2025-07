La Diputación de Alicante financia con 2,3 millones de euros los servicios sociales municipales

La Diputación de Alicante financiará este año con 2,3 millones de euros la prestación de servicios sociales de atención primera en distintos municipios de la provincia después de que el Pleno provincial aprobará este miércoles por unanimidad los Contrato Programa para la colaboración en esta materia con los ayuntamientos de Agost, Cox, Dolores, Los Montesinos, Onil, Pinoso y Sax y las mancomunidades de La Vid y El Mármol y El Xarpolar.

Gracias a estos acuerdos, enmarcados en el convenio que en su momento se firmó con la Generalitat Valenciana, la institución provincial colabora en la prestación de servicios como la ayuda a domicilio, las ayudas económicas individuales por emergencia social o el programa Menjar a casa y cubre gran parte de gastos de personal de trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos, educadores, asesores y personal administrativo que se prestan desde las áreas de Servicios Sociales municipales.

«Desde la Diputación de Alicante hacemos un esfuerzo muy importante para garantizar la prestación de servicios sociales esenciales en nuestros municipios colaborando con los ayuntamientos, que son realmente los que conocen las necesidades más acuciantes de los distintos colectivos, especialmente los más vulnerables, en esta tarea», ha indicado la diputada de Bienestar Social, Loreto Serrano.

Durante la sesión plenaria también se ha dado el visto bueno a la convocatoria de subvenciones no dinerarias a ayuntamientos para la ejecución del primer grupo de proyectos del Plan de Ahorro Energético Optimiza, con un montante total de 697.000 euros. Xaló, Biar, La Vall de Gallinera, Llíber, Ondara, Catral, Pego, Benimantell, Els Poblets, Gorga, Benigembla y La Torre de les Maçanes son los municipios que han entrado en esta primera tanda con proyectos que incluyen la mejora de la eficiencia energética en el alumbrado público, la instalación fotovoltaica de autoconsumo en edificios municipales y otras energías renovables.

Petición de dimisión de Pedro Sánchez

En el apartado de fuera del orden del día se han abordado distintas mociones de los grupos políticos, dos de ellas presentadas por Compromís y Partido Popular en las que condenan la corrupción en las instituciones, aunque debatidas por separado después de que la formación valencianista haya rechazado una enmienda del Grupo Popular, en la que incluía una petición expresa de dimisión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y reclamaban la convocatoria de elecciones generales. El portavoz de Compromis, Ximo Perles, ha admitido compartir la petición de dimisión del líder socialista pero ha rechazado la enmienda por entender que modificaba la parte expositiva de su moción.

Aunque ambos textos compartían prácticamente todas las propuestas de acuerdo, finalmente la de Compromís no ha contado con el apoyo suficiente -ya que solo ha votado a favor el Grupo PSOE-, mientras que la defendida por el equipo de gobierno si ha conseguido el respaldo mayoritario - PP y Vox-

La moción aprobada finalmente condena cualquier acto corrupto a nivel de la administración e instan al Gobierno de España a 'depurar todas las responsabilidades derivadas de estos con las dimisiones no solo de las personas relacionadas directamente, sino también de los responsables políticos directos'. Además, se pide que se modifique el Código Penal para incluir sanciones específicas para los implicados en casos de corrupción, como la prohibición de contratar con la administración pública.

Asimismo, se reclama a la Generalitat que se refuercen los mecanismos de control institucional contra la corrupción, al tiempo que la Diputación, que se muestra favorable a la eliminación del aforamiento de los cargos públicos, se compromete a promover medidas de prevención contra la misma.

La moción del grupo Popular defendida por su portavoz, Ana Serna, también ha incluido una enmienda en el último momento incorporando un punto de acuerdo defendido tanto por PP como por Vox en el que se solicita la dimisión del presidente del Gobierno por los casos de corrupción en el PSOE y la convocatoria urgente de elecciones generales.

Por otra parte, Compromís ha presentado otra moción al pleno, en este caso en defensa de la oficialidad del valenciano a la ciudad de Alicante y condenando la persecución lingüística a raíz de la declaración institucional promovida por el Ayuntamiento de Alicante solicitando a la Generalitat la exclusión de la ciudad del régimen actual de predominio lingüístico valenciano.

La moción ha salido adelante con el apoyo de los grupos PP y PSOE y el voto en contra de Vox después de que se aceptara una enmienda in voce presentada por los populares tras alertar de que la Diputación no puede oponerse a la autonomía de otra entidad local y señalar que la cuestión debatida no es una competencia propia de la institución provincial, tal y como ha apuntado el diputado de Desarrollo Económico, Carlos Pastor.

En el texto aprobado finalmente se acuerda reafirmar el compromiso de la Diputación en la defensa del valenciano como lengua oficial histórica y de convivencia y el reconocimiento de la ciudad de Alicante de predominio lingüístico valenciano según la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià.

Otra de las mociones debatidas en el Pleno ha sido la presentada por el Grupo Socialista sobre la situación socio-económica de la provincia de Alicante en la que denuncia, entre otras cuestiones, la baja ejecución del Plan Planifica de la Diputación, que ha situado únicamente en el 15%, la reducción de la partida económica del Plan +Cerca o la no participación en el Fondo de Cooperación Municipal por parte de la institución provincial alicantina por lo que reclama que se convoque este mismo mes de julio el Consejo Económico y Social de la Diputación y la celebración en septiembre del Debate sobre el Estado de la Provincia. La propuesta ha contado con el apoyo de Compromís aunque ha sido rechazada por el grupo popular y Vox.

La diputada socialista, Isabel López, ha criticado la «falta de gestión y previsión del equipo de gobierno provincial», mientras que la vicepresidenta y diputada de Hacienda, Marina Sáez, ha defendido la gestión del equipo de gobierno. En este sentido, ha indicado que Planifica «se encuentra en su fase inicial, ya que solo ha transcurrido un año y medio desde su aprobación y requiere una tramitación que incluye la redacción y licitación de las obras… el plan está en marcha con rigor y planificación y dará resultados en los tiempos previstos».

Asimismo, ha defendido la próxima puesta en marcha del Plan Mas Cerca, sujeto a un Plan Económico Financiero y la reactivación de las reglas fiscales, y ha avanzado que los órganos solicitados por el PSOE se celebrarán en tiempo y forma.

En este punto, el presidente Toni Pérez ha adelantado que el ConsejoEconómico y Social de la Diputación se reunirá el próximo martes 22 de julio a las 11.00 horas.

Finalmente, Vox ha presentado un texto en defensa de los Centros de Día de Gestión Integral de la provincia de Alicante, con especial atención al Centro de Día de Ibi. En la moción, esta formación reclama a la Generalitat que aplique de forma inmediata y efectiva los convenios firmados para los centros de día y residencias de gestión integral de la provincia y que publique con urgencia las nuevas licitaciones sin que se reduzcan la calidad asistencial ni se recorten las plantillas.

La diputada de Bienestar Social, Loreto Serrano, ha explicado el trabajo que se está desarrollando en torno a esta problemática «para intentar solucionar la situación irregular que dejó el Consell Botànic». «Se está trabajando muy duro por parte de la Conselleria para regular toda la situación heredada que nos encontramos y solventarlo», ha apuntado, justificando por ello el no respaldo a la moción. «Ya se está trabajando en ello y en el primer trimestre de 2026 podría estar resuelto», ha insistido.