La Diputación de Alicante destina 1,8 millones de euros en la Marina Baixa a través del Plan +Cerca

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, en el salón de Plenos de la Corporación provinicial

La Diputación de Alicante inyectará 1,8 millones de euros en 17 de municipios de la Marina Baixa a través del Plan +Cerca, una aportación que beneficiará a una población superior a los 200.000 habitantes. El presidente de la institución provincial, Toni Pérez, diputado por la comarca, ha asegurado que, una vez más, «este equipo de gobierno demuestra que cumple sus compromisos y su responsabilidad con el desarrollo de nuestro territorio con el incremento económico de este programa inversor hasta alcanzar los 15 millones de euros».

«Gracias a estas ayudas, nuestros 141 municipios, especialmente aquellos con menor población y recursos, dispondrán de liquidez para cubrir gastos como el mantenimiento de piscinas municipales o instalaciones públicas como parques y jardines, consultorios médicos y espacios deportivos», ha apuntado Pérez, quien ha vuelto a poner en valor la «esencia de una propuesta que prioriza a las pequeñas poblaciones y que da total libertad a los ayuntamientos a la hora de decidir el destino de los fondos».

Este plan, que la institución ha elevado económicamente hasta superar los 15 millones de euros, introduce un nuevo criterio de distribución con el que se refuerzan las ayudas a las poblaciones de la provincia de menos de mil habitantes, que acaparan la mitad de la cuantía. La modificación de las bases ha propiciado, asimismo, ampliar hasta finales de agosto el plazo para presentar sus solicitudes.

Así lo ha detallado el responsable institucional, quien ha insistido que el Plan +Cerca, que asciende en la Marina Baixa a 1.830.880 euros, permite a los consistorios «decidir el destino de dichos fondos según sus necesidades y prioridades, un hecho que demuestra la sensibilidad de la institución provincial a la hora de propiciar que el dinero llegue cuanto antes a las arcas municipales».

MÁS INFORMACIÓN La Costa Blanca establece por primera vez conexión aérea con Moldavia con dos frecuencias semanales

En este sentido, Toni Pérez ha lamentado que el Gobierno de España ha reactivado las reglas fiscales que impiden a las entidades locales utilizar sus ahorros para destinarlos a las demandas requeridas por los vecinos. Por ello, el responsable de la Diputación de Alicante ha reclamado de nuevo al Ejecutivo central «flexibilidad en la regla de gasto y responsabilidad y compromiso para aprobar cuanto antes los Presupuestos Generales».

Gracias a este programa inversor, municipios como Benifato, con 144 vecinos, recibirá una media de 635,56 euros por habitante, mientras que otros como Beniardà, con 235, o El Castell de Guadalest, con 282, tendrán una aportación media que ronda los 420 euros por habitante.