La Diputación de Alicante destina un millón de euros a actividades para la juventud y la prevención de las conductas adictivas Convivencias, talleres o jornadas lúdicas son algunas de las acciones que se subvencionarán La institución aprueba la distribución de ayudas a ayuntamientos, eatim y entidades sin fin de lucro que llegarán a más de un centenar de localidades

A través de cuatro líneas de ayudas, la Diputación de Alicante distribuirá un millón de euros entre municipios y entidades sin ánimo de lucro de la provincia para promover actividades en materia de juventud, igual y prevención de conductas adictivas.

La diputada de Bienestar Social e Igualdad, Loreto Serrano, ha destacado que «mejorar la formación de los jóvenes, promover la puesta en marcha de proyectos, fomentar hábitos de vida saludable en ámbitos como la alimentación, la sexualidad o el deporte u ofrecer alternativas que estimulen un ocio proactivo e imaginativo son algunos de los objetivos que persiguen esta línea de ayudas».

Por un lado, la institución ha resuelto la convocatoria dirigida a entidades sin fin de lucro para fomentar actividades en materia de juventud, conductas adictivas e igualdad que repartirá 450.000 euros entre 166 asociaciones y entidades. Estas subvenciones están destinadas a la organización de campamentos, jornadas informativas o de formación, eventos culturales o convivencias, entre otras opciones.

Además, se han resuelto otras tres líneas de ayudas dirigidas a ayuntamientos y eatim para apoyar distintas iniciativas juveniles. De esta forma, se distribuirán 275.000 euros entre 131 municipios para programas y actividades como convivencias, festivales, excursiones, cursos de teatro, jornadas lúdicas o talleres.

Por último, los consistorios de la provincia también recibirán, por una parte, 137.000 euros que se repartirán entre 59 localidades para la elaboración y evaluación de planes de igualdad de género. Y, por otro lado, cerca de 100.000 euros distribuidos entre 98 ayuntamientos y eatim para la realización de actividades en materia de conductas adictivas.