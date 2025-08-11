Suscribete a
Detienen al portero de un local de ocio de Valencia por agredir a un joven que acabó hospitalizado

El vigilante ha quedado en libertad con medidas cautelares investigado por apalear en el suelo al hombre indefenso y ebrio, que había causado molestias

Agentes de la Policía Nacional han detenido este domingo al portero de un local de ocio ubicado en la zona de la Marina de Valencia tras agredir a un joven que acabó hospitalizado con varias fracturas, según han informado fuentes próximas al caso.

Ha ocurrido después de que el joven «increpara» y «molestara» a los clientes de este local. Fue entonces cuando el personal de seguridad intervino, lo expulsó del establecimiento y se produjo la agresión.

El arrestado ha pasado a disposición judicial la mañana de este lunes y ha quedado en libertad con medidas cautelares de alejamiento de su víctima, tras acogerse a su derecho a no declarar.

Al parecer, el joven estaba ebrio y había causado ya molestias en otros locales de la zona, según testigos presenciales, que también vieron como el portero ahora investigado le realizó el mataleón y lo lanzó contra el suelo, donde le propinó varias patadas junto con otro vigilante compañero suyo.

Cuando los servicios de Emergencias lo auxiliaron, estaba tendido con varias fracturas y ensangrentado, por lo que se le trasladó para su ingreso hospitalario.

