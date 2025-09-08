Detienen a un guardia civil por maltratar a una mujer arrestada en Valencia

Un agente de la Guardia Civil ha sido detenido por sus propios compañeros en la localidad valenciana de Oliva tras presuntamente agredir en plena calle a una mujer que había sido engrilletada en el marco de una operación policial el pasado 23 de julio. Se le atribuye un supuesto delito de torturas y otro contra la integridad moral, según señalan a ABC fuentes del instituto armado.

El agente fue arrestado el 6 de septiembre, después de que el Grupo de Información de la Benemérita investigara un vídeo de los hechos, grabado por vecinos de la zona, que circulaba por redes sociales. De momento, el cuerpo ha retirado el arma reglamentaria al detenido, que se encuentra en su domicilio a la espera de las siguientes medidas disciplinarias y legales.

En las imágenes se puede ver cómo, pese a que la mujer -engrilletada y con las manos en la espalda- no ofrece resistencia, el agente la coge por la barbilla y la mantiene contra una pared.

Después, le hace una zancadilla para tirarla al suelo y arrastrarla hasta mantenerla tumbada boca abajo con una rodilla sobre la espalda. Mientras esto ocurre, otro guardia civil registra un bolso y agentes de la Policía Local de Oliva presencian la cuestionada actuación.