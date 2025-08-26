Detienen el gerente de un local de ocio de Santa Pola por homicidio imprudente

Imagen de un agente de la Guardia Civil viendo la grabación de las cámaras de seguridad

La Guardia Civil ha detenido este domingo al gerente de un local de ocio nocturno de Santa Pola, como presunto autor de un delito de homicidio imprudente tras la muerte de un varón en las inmediaciones del local.

Las pesquisas comenzaron el pasado 24 de agosto, cuando la Benemérita, a través de la Sala de Coordinación de Emergencias 112, fue alertada de una agresión a las puertas del establecimiento. Al llegar al lugar, las patrullas del Puesto Principal de San Pola y de la Policía Local del municipio, localizaron el cuerpo sin vida de un hombre en posición decúbito supino. Los agentes también identificaron a diversos testigos, cuya colaboración resultó fundamental para esclarecer lo sucedido.

Asimismo, el Equipo Territorial de Policía Judicial de Santa Pola se hizo cargo de las diligencias, recabando imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento. En ellas se observa cómo, tras una discusión entre trabajadores del local y la víctima, el gerente propina supuestamente un empujón a ésta, provocando su caída al suelo de espaldas de forma aparatosa, sin que lograra levantarse posteriormente.

Ante las evidencias obtenidas y del hallazgo de una herida compatible con un traumatismo craneoencefálico en la parte posterior de la cabeza, los agentes procedieron a la detención del responsable del establecimiento, imputándole un delito de homicidio imprudente.

En el día de hoy, el detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Guardia del Partido Judicial de Elche, que ha decretado su puesta en libertad con medidas cautelares. Asimismo, los investigadores permanecen a la espera del resultado de la autopsia, que permitirá completar las diligencias de investigación.