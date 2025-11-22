Suscribete a
Detienen a dos ladrones reincidentes que asaltaban viviendas sin forzar las cerraduras en Alcira

La Guardia Civil sorprende casi in fraganti a los dos delincuentes tras un robo de dinero y joyas con la técnica del 'impresioning'

Recuperan la voz de un enfermo de ELA con IA: «Es emocionante volver a escuchar mis pensamientos»

Herramientas utilizadas por los dos ladrones para el 'impresioning', entrar en viviendas sin romper la cerradura
José Luis Fernández

José Luis Fernández

Alicante

La Guardia Civil ha detenido a dos ladrones reincidentes que acababan de robar en un domicilio de Alzira mediante el método del 'impresioning', de asaltar viviendas sin romper la cerradura con el uso hábil de herramientas.

El arresto se ... produjo el pasado 21 de octubre, cuando los guardias civiles sorprendieron a los dos delincuentes en su coche portando 266 euros en efectivo, varias joyas y piezas de oro cuya procedencia no podían justificar. Además, se encontraron los útiles de cerrajería para forzar las puertas sin dejar rastro, tal como ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

