Detienen a dos ladrones reincidentes que asaltaban viviendas sin forzar las cerraduras en Alcira

La Guardia Civil ha detenido a dos ladrones reincidentes que acababan de robar en un domicilio de Alzira mediante el método del 'impresioning', de asaltar viviendas sin romper la cerradura con el uso hábil de herramientas.

El arresto se ... produjo el pasado 21 de octubre, cuando los guardias civiles sorprendieron a los dos delincuentes en su coche portando 266 euros en efectivo, varias joyas y piezas de oro cuya procedencia no podían justificar. Además, se encontraron los útiles de cerrajería para forzar las puertas sin dejar rastro, tal como ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Finalmente, se pudo comprobar que estos bienes habían sido sustraídos de un domicilio de Alzira y fueron reintegrados a sus dueños. Y fueron detenidos los dos hombres, de 27 y 42 años de edad y nacionalidad georgiana, a los que se les imputa un delito de robo con fuerza. Joyas recuperadas tras el arresto de los dos ladrones ABC También se pudo comprobar que ambos estaban siendo investigados por la Policía Nacional por varios robos más en su demarcación. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Almussafes. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Carlet.

