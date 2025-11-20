Suscribete a
El Supremo condena al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos

Detienen a un adolescente por apuñalar a un compañero de instituto y dejarle clavado el cuchillo en Torrevieja

La víctima ha tenido que ser operada y la Guardia Civil descarta que la agresión tenga que ver con el entorno escolar ni con bandas juveniles

Asalta una gasolinera en Valencia y amenaza a la trabajadora: «Si no me das todo el dinero, te voy a matar»

Un coche patrulla de la Guardia Civil JUAN CARLOS SOLER

La Guardia Civil ha detenido a un adolescente acusado de apuñalar a otro, compañero suyo en un instituto en Torrevieja, a quien dejó clavado el cuchillo en un brazo, un arresto que se ha producido este miércoles sobre las 14. ... 00 horas, según han señalado fuentes del instituto armado consultadas.

