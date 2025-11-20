Detienen a un adolescente por apuñalar a un compañero de instituto y dejarle clavado el cuchillo en Torrevieja

La Guardia Civil ha detenido a un adolescente acusado de apuñalar a otro, compañero suyo en un instituto en Torrevieja, a quien dejó clavado el cuchillo en un brazo, un arresto que se ha producido este miércoles sobre las 14. ... 00 horas, según han señalado fuentes del instituto armado consultadas.

Tanto el presunto agresor como la víctima son alumnos de un mismo centro educativo de esta ciudad, si bien el Equipo de Policía Judicial de la Benemérita ha descartado que este suceso tenga relación con el entorno escolar o con bandas juveniles violenteas, por lo que se considera un hecho puntual, de acuerdo con las mismas fuentes.

Según ha adelantado Información, el apuñalado ha requerido de una intervención quirúgica para sacarle el arma del brazo.

Desde el instituto armado han detallado que el detenido acusado del apuñalamiento será presentado este jueves ante la Fiscalía de Menores, según el protocolo previsto para este tipo de casos de violencia.