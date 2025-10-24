Suscribete a
ABC Premium
El tiempo
La Aemet avisa de los efectos de la borrasca Benjamín: lluvias, posibles nevadas y bajada de las temperaturas

Detenidos el presidente, el secretario y el tesorero de un club cannábico que vendía droga «indiscriminadamente» en Denia

No sólo suministraban a sus «clientes» marihuana, sino que también vendían hachís y lo hacían fuera del local

Tiran por el balcón a una mujer tras ser amenazada con una espada y traicionada por un amigo en Valencia

Imagen del club cannábico desmantelado en Denia, Alicante
Imagen del club cannábico desmantelado en Denia, Alicante ABC

ABC

Alicante

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad alicantina de Denia a cinco personas de edades comprendidas entre los 23 y 42 años, como presuntos responsables de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, tras desmantelar una asociación ... cannábica donde se estaba vendiendo marihuana y hachís de forma indiscriminada a socios y no socios, permitiéndoles sacarla fuera del establecimiento para su consumo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app