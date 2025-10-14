Suscribete a
ABC Premium

Detenido un ladrón que trepaba por las fachadas para robar en casas de ancianos en Valencia

El presunto autor empleaba violencia cuando era sorprendido por los propietarios

La Guardia Civil destapa un barrio ilegal de 'mobil homes' con 60 empadronados en Alicante: «Tenían hasta restaurante»

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil
Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil JUAN CARLOS SOLER

ABC

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Guardia civil ha detenido a un hombre acusado de varios robos en viviendas con moradores en la localidad valenciana de Alginet. El arrestado llegó a agredir a algunos de los dueños que le sorprendieron durante los robos, según ha informado el Instituto ... Armado en un comunicado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app