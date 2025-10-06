Detenido un hombre con nueve identidades falsas y una orden de arresto por parte de un juzgado

Suscribete a
La Guardia Civil, en el marco de los servicios de seguridad ciudadana, así como de las labores de prevención de la posible comisión de hechos delictivos desarrollados en la localidad castellonense de Onda, ha detenido a una persona que supuestamente tenía varias identidades falsas y sobre la que pesaba una orden judicial de búsqueda y detención emitida por un juzgado de Córdoba, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Los hechos ocurrieron cuando una patrulla de la Guardia Civil observó un vehículo alquilado ocupado por cuatro personas que mostraron una actitud sospechosa al percatarse de la presencia policial.

Durante la inspección del turismo se localizó un ordenador portátil que, tras las comprobaciones pertinentes, se constató que pertenecía a un vecino de Valencia, por lo que fue intervenido para su devolución a su propietario.

Los ocupantes del vehículo fueron identificados y ofrecieron respuestas contradictorias acerca de su procedencia y destino. Ante tales circunstancias, fueron trasladados al acuartelamiento para la práctica de las diligencias oportunas.

La verificación de identidad de uno de ellos por parte del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Burriana reveló la existencia de nueve identidades en el sistema policial y una orden judicial vigente. En consecuencia, se procedió a su detención, tratándose de un varón de 31 años de nacionalidad colombiana. Las diligencias instruidas han sido entregadas en los Juzgados de Nules.

