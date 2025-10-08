Suscribete a
Detenido un hombre en Alicante acusado de estafar 3.000 euros por unas placas solares que nunca instaló

El arrestado puso excusas a la víctima en cuanto al inicio de las obras hasta que dejó de cogerle el teléfono

Imagen de una agente de la Policía Nacional
Imagen de una agente de la Policía Nacional ABC

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad de Alicante a un varón de 36 años acusado de un delito de estafa tras presuntamente haber sido contratado para la instalación de unas placas solares en una vivienda y después de recibir un ... adelanto de 3.000 euros para comprar materiales desaparecer y no llevar a cabo el trabajo.

