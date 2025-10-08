Detenido un hombre en Alicante acusado de estafar 3.000 euros por unas placas solares que nunca instaló

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad de Alicante a un varón de 36 años acusado de un delito de estafa tras presuntamente haber sido contratado para la instalación de unas placas solares en una vivienda y después de recibir un ... adelanto de 3.000 euros para comprar materiales desaparecer y no llevar a cabo el trabajo.

A la víctima de la supuesta estafa le recomendó un conocido que contactara con la empresa de la que era administrador el arrestado, ya que tenía la intención de instalar placas solares en el domicilio, según ha explicado el cuerpo policial en un comunicado.

Tras el contacto, se reunieron en la nave de la empresa del detenido, donde el perjudicado recibió un presupuesto de 6.735,43 euros por el trabajo que se tenía que realizar y lo aceptó, así como sus condiciones, aunque debería abonar antes del inicio de los trabajos la mitad del dinero por adelantado para la compra de materiales.

Por tal motivo, la víctima emitió tres transferencias bancarias de mil euros cada una a la cuenta de la empresa que le proporcionó el instalador y quedó a la espera del inicio de la obra. Pasados unos días, contactó con el instalador para interesarse por el inicio de las obras, recibió excusas en esa ocasión y en otras veces en las que consiguió contactar con él, hasta que finalmente dejó de responderle a las llamadas y le fue imposible volver a contactar por ningún medio con él.

En este punto, el perjudicado decidió interponer una denuncia en la Policía Nacional. De la investigación se hicieron cargo los agentes especializados en estafas de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Alicante (UDEF). Los investigadores, tras las gestiones para tratar de averiguar la identidad del instalador, lo localizaron y detuvieron como presunto responsable de un delito de estafa.