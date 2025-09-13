Detenido un fugitivo reclamado por la justicia por agredir sexualmente a la hija menor de su pareja en Valencia

Imagen de dos agentes de la Policía Nacional con el detenido

La Policía Nacional ha detenido en la localidad castellonense de Burriana a un hombre, de 46 años, reclamado por la Audiencia Provincial de Valencia por haber abusado sexualmente de una menor de edad de forma continuada en 2019.

Según han indicado las autoridades en un comunicado, el hombre abusó de forma continuada durante un periodo aproximado de seis meses de la hija de la que era su pareja en esos momentos.

A principios de mayo, agentes de la Policía Nacional iniciaron una investigación para dar con el paradero de un hombre sobre el que pesaba un requerimiento judicial. El individuo, condenado a 15 años de prisión, se encontraba en paradero desconocido y existía riesgo de fuga del país.

Según fuentes policiales, el sospechoso había intentado obtener un nuevo pasaporte después de que le fuera retirado el suyo, lo que reforzó las sospechas de huida.

Tras varios meses de investigación y numerosas pesquisas, los agentes localizaron al fugitivo, en la localidad castellonense de Burriana, siendo detenido y puesto a disposición de la Audiencia Provincial de Valencia, la cual decretó su ingreso en prisión.