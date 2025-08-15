Detenido con un arsenal de armas y más de 700 plantas de marihuana en una finca de Alicante

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad alicantina de Petrer a un hombre de 44 años que como presunto responsable de un cultivo de marihuana 'indoor' con 741 plantas en el interior de una finca urbana de más de 5.000 metros cuadrados, donde también se han encontrado un arsenal de armas y un enganche ilegal a la red eléctrica.

Se le acusa de ser el presunto autor de delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y defraudación de fluido eléctrico, según han informado las fuerzas de seguridad en un comunicado. La investigación fue llevada a cabo por la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Elda-Petrer tras tener conocimiento de la posible existencia de una plantación indoor en la localidad de Petrer.

El inmueble objeto de vigilancia era una finca urbana de más de 5.000 metros cuadrados, cuya arquitectura, orografía, calles y fachada dificultaban la observación policial y favorecían su uso para actividades ilícitas, según la Policía Nacional.

Desde el inicio de las indagaciones, los agentes detectaron un fuerte olor característico de cultivos de marihuana, especialmente intenso por encontrarse las plantas en una fase avanzada de crecimiento. Además, se observaron ruidos constantes de maquinaria, cortes frecuentes en el suministro eléctrico y filtraciones de agua, signos habituales de este tipo de instalaciones clandestinas.

Durante la vigilancia del lugar, los investigadores constataron que el inmueble disponía de dos aparatos de aire acondicionado parcialmente ocultos y una zona más protegida donde se encontraban más equipos de ventilación. Parte del cableado de estos sistemas terminaba enterrado en una estructura tipo búnker casero que estaba siendo utilizado para el cultivo de las plantas.

Ante las evidencias recabadas, se practicó la entrada y registro en el inmueble y se detuvo al hombre. En el interior se intervinieron un total de 741 plantas de marihuana y más de seis kilogramos de cogollos de marihuana ya recolectados.

Asimismo, se halló una pistola semiautomática, cuatro escopetas, un rifle, tres carabina, una pistola de aire comprimido, todas ellas de varios calibres, munición, un arma no letal de electrochoque, diferentes armas blancas y una cámara de vigilancia.

La vivienda contaba con un enganche ilegal a la red eléctrica, presumiblemente para abastecer el alto consumo que requería el sistema de cultivo. También se intervino la cantidad de 3.300 euros en metálico, distribuidos en billetes de diferentes denominaciones.

El detenido carecía de licencia y documentación para la posesión de las armas intervenidas. Por estos hechos, se le imputan los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y defraudación de fluido eléctrico. Ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Elda.