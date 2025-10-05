Detenidas tres personas por robarle el bolso a una bañista en una playa de Alicante

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a tres personas, dos varones y una mujer, de edades comprendidas entre los 39 y 41 años de edad, que presuntamente acababan de hurtar el bolso a una bañista en la playa del Postiguet.

Los sospechosos fueron localizados poco después del hurto en una zona céntrica de la ciudad donde hay varios establecimientos de compra venta de objetos de segunda mano, según ha informado la Jefatura en un comunicado.

Los hechos ocurrieron cuando, una mujer que se encontraba en la playa del Postiguet, se dirigió a darse un baño en el mar, momento que aprovecharon dos hombres y una mujer que se encontraban sentados en una toalla detrás de ella para, al parecer, sustraerle la mochila con sus pertenencias.

Poco después, cuando la víctima salió del agua fue avisada por parte de dos testigos de que los dos hombres y la mujer que se encontraban sentados tras ella, habían sido los autores de la sustracción. La víctima, alertó a una patrulla de la Policía Nacional que se encontraba por la zona, quienes se entrevistaron con los testigos que aportaron las características físicas de lso sospechosos y los agentes las trasladaron vía radio al resto de patrullas.

Pocos minutos después, una de las dotaciones desplegadas, localizó a tres personas que coincidían con esas características, en las inmediaciones de una calle céntrica de la ciudad donde confluyen varios establecimientos de compra venta de objetos de segunda mano, y donde también se concentran receptadores de objetos robados.

Los policías les interceptaron y consiguieron localizar las llaves del vehículo de la víctima que uno de ellos, supuestamente, había arrojado al interior de una papelera pública situada a escasos metros. Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Alicante.