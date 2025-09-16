Detenidas dos mujeres por robar con violencia a un hombre tras salir de fiesta en Valencia

La Policía Nacional ha detenido en la localidad valenciana de Manises a dos mujeres, de 22 y 33 años respectivamente, como presuntas autoras de robo con violencia y estafa tras sustraerle a un joven la cartera así como un reloj y dos teléfonos móviles de alta gama, valorado todo en más de 23.000 euros.

Las arrestadas emplearon posteriormente su tarjeta de crédito para pagar un taxi. Además en la misma actuación policial fueron detenidas tres personas más, un hombre y dos mujeres, de entre 22 y 46 años, por resistencia y atentado a agentes de la autoridad y amenazas graves cuando intentaban impedir que los agentes detuvieran a las autoras del robo.

La investigación tuvo comienzo a principios de septiembre por parte de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta –UDEV- de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia, tras tener conocimiento de un robo con violencia perpetrado a finales de agosto a un joven al cual agredieron para sustraerle sus pertenencias.

Al parecer, el joven había salido por la zona de Eugenia Viñes de Valencia, pero tras quedarse aturdido despertó en un parque de la Avenida Blasco Ibañez, con sangre en la boca y la barbilla, comprobando que le faltaban efectos personales pero sin recordar nada de lo sucedido. Los efectos sustraídos eran dos teléfonos móviles y un reloj de alta gama valorados en más de 23.000 euros, así como la cartera con documentación y tarjetas bancarias, una de las cuales habría sido utilizada para realizar un pago.

Días después, cuando la víctima se encontraba junto a un familiar presentando denuncia en dependencias policiales, recibió una llamada en el teléfono de su familiar en el que una mujer decía tener sus pertenencias y le exigía 400 euros a cambio de devolverle los terminales móviles.

Ante tales hechos, se acordó una fecha y un lugar de encuentro en la localidad de Manises (Valencia) para hacer la transacción, estableciéndose un dispositivo de vigilancia para identificar y detener a los presuntos autores. Al encuentro acudieron dos mujeres junto a un joven menor de edad, los cuales contactaron con la víctima mostrándole un teléfono móvil que reconoció como uno de los sustraídos.

Finalmente, los sospechosos se negaron a entregar el terminal móvil a la víctima al no obtener los 200 euros exigidos para su recuperación, abandonando inmediatamente el lugar, siendo interceptados por los agentes cuando se reunían con otras personas.

En el momento en el que los policías se disponían a identificar a los sospechosos varias personas comenzaron a increparlos, entorpeciendo la actuación policial, amenazando de muerte a los agentes y acometiendo contra ellos, los cuales tuvieron que pedir refuerzos ante el clima de crispación y agresividad mostrado por los allí presentes.

Finalmente fueron detenidas cinco personas, dos mujeres como presuntas autoras de los delitos de robo con violencia y estafa, una mujer como presunta autora de un delito de atentado a agente de la autoridad y un varón y otra mujer como presuntos responsables de los delitos de resistencia a agente de la autoridad y amenazas graves. Los detenidos, con antecedentes policiales por hechos similares, han pasado a disposición judicial.