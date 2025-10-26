Detenida en Alicante una empleada que robó ropa durante tres años para venderla online por valor de 30.000 euros

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad alicantina de Orihuela a una mujer por haber sustraído durante años artículos de la tienda de ropa donde trabajaba. Posteriormente los vendía a través de internet, lo que ha causado un perjuicio total para ... la empresa de 29.692 euros.

Los hechos fueron denunciados por los representantes de una empresa de ropa, que, tras una investigación interna, descubrieron que una empleada había sustraído artículos para venderlos a través de dos conocidas plataformas de venta online de ropa y artículos de segunda mano, según ha informado la Jefatura Superior de Policía en un comunicado.

Esta investigación surgió por la reclamación de una clienta que pretendía devolver una prenda de ropa que, según los ficheros de clientes de la tienda, no constaba que hubiese comprado, por lo que realizaron un «exhaustivo» control de inventario.

Las gestiones realizadas les llevaron hasta una empleada que trabajaba para la empresa desde hacía tres años y, desde entonces, había extraído prendas de ropa y otros artículos de uno de los almacenes para después venderlos por internet.

De hecho, llegaron a descubrir que las etiquetas de envío de paquetería de los artículos que vendía las imprimía en la propia empresa. Igualmente, consiguieron imágenes de la empleada guardándose una prenda de la tienda en su bolso personal.

Tras la denuncia interpuesta, los agentes de policía judicial de la Comisaría de Orihuela encargados del caso realizaron gestiones en las plataformas de venta online utilizadas por la investigada. En una de ellas localizaron productos anunciados y hasta 208 transacciones realizadas y en la otra un total de 878 anuncios publicados.

En cuanto a los artículos que fueron identificados por las víctimas como propiedad de la empresa y de la que pudieron constatar que habían sido sustraídos, fueron un total de 255 anuncios publicados por la investigada desde diciembre del año 2021, la misma fecha en la que empezó a trabajar en la tienda.

Así pues, la investigación constató que desde que la investigada comenzó a trabajar en la empresa afectada montó «una especie de tienda paralela» en las plataformas de venta de ropa de segunda mano con artículos de conocidas firmas sustraídos, lo que constituye un delito de hurto continuado al haberse prolongado en el tiempo la misma acción delictiva.

Por todo ello, la Policía Nacional ha detenido a una mujer de 50 años como presunta responsable de un delito continuado de hurto. Después de la práctica de las diligencias policiales ha sido puesta a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad.