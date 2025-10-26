Suscribete a
Cien metros para recordar un horror de barro y muerte

Detenida en Alicante una empleada que robó ropa durante tres años para venderla online por valor de 30.000 euros

La arrestada creó una «tienda paralela» en internet con más de mil anuncios entre las dos plataformas de venta que utilizaba

Las etiquetas de envío de paquetería de los artículos que vendía las imprimía en la propia empresa

Desarticulan una red criminal que robó más de 120.000 euros en empresas de Valencia y Castellón

Imagen de archivo de la Policía Nacional
Imagen de archivo de la Policía Nacional JUAN CARLOS SOLER

ABC

Valencia

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad alicantina de Orihuela a una mujer por haber sustraído durante años artículos de la tienda de ropa donde trabajaba. Posteriormente los vendía a través de internet, lo que ha causado un perjuicio total para ... la empresa de 29.692 euros.

