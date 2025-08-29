Desmantelan un cultivo con 595 plantas de marihuana custodiado por dos hombres llenos de provisiones para no salir

Imagen de un agente de la Guardia Civil en la plantación de marihuana

Agentes de la Guardia Civil han desmantelado una plantación de marihuana situada en una nave de la localidad castellonense de Burriana y han detenido a dos hombres encargados de la vigilancia de este inmueble y del cuidado de la droga, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Los agentes se han incautado de 595 plantas de marihuana, así como de útiles y productos usados para su cultivo y cuidado, y a los arrestados se les imputa un delito contra la salud pública relacionado con el cultivo de cannabis y la defraudación de fluido eléctrico.

Estas detenciones se han efectuado en una nave industrial de Burriana tras comprobarse la existencia de una plantación indoor de la citada sustancia, ha detallado la Benemérita.

Asimismo, ha apuntado que la investigación se inició tras las vigilancias efectuadas y otras pesquisas, que llevaron a los agentes a constatar que la nave se encontraba custodiada permanentemente por al menos dos individuos que también efectuaban la labor de cuidado de la droga.

Una vez efectuada la entrada a la nave y su registro, los guardias civiles confirmaron que en este inmueble había dos zonas diferenciadas, una destinada al cultivo y otra habilitada como morada para la pernoctación de los encargados de cuidar este espacio y la droga.

En esa morada se encontró gran cantidad de comida y agua almacenada para que estas personas pudieran autosuministrarse sin necesidad de salir a comprar en una larga temporada, ha precisado la Guardia Civil.

Los detenidos, de 29 y 35 años de edad, han sido puestos a disposición de los juzgados de Villarreal, que han decretado la orden de que ambos ingresen en prisión provisional.