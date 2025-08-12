Descubren una nave donde despiezaban ilegalmente coches comprados a desguaces para vender piezas al extranjero

Imagen de la nave donde se realizaban despieces ilegales de vehículos

El grupo de Medio Ambiente de Valencia de la Policía de la Generalitat ha localizado una nave donde supuestamente se realizaban despieces irregulares de vehículos adquiridos a desguaces para, después, remitir piezas a terceros países, principalmente motores y piezas de carrocería, según informa la Conselleria de Emergencias en su cuenta de X.

La intervención, en una zona de la comarca de l'Horta Sud, se ha llevado a cabo dentro de las actuaciones enmarcadas en las labores de control de los residuos generados por la dana del pasado 29 de octubre.

La unidad remitirá los informes elaborados a las distintas entidades competentes, según indica la Conselleria. Fuentes de este departamento han señalado a Europa Press que el origen exacto de todos los vehículos no se puede saber, si bien no se descarta que algunos puedan ser afectados por la dana.