Descubren una nave donde despiezaban ilegalmente coches comprados a desguaces para vender piezas al extranjero
La Policía de la Generalitat no descarta que varios de los vehículos hallados en el taller irregular puedan ser de los afectados por la dana
Vende un móvil por 700 euros y se da cuenta de que los billetes son falsos con un rotulador
El grupo de Medio Ambiente de Valencia de la Policía de la Generalitat ha localizado una nave donde supuestamente se realizaban despieces irregulares de vehículos adquiridos a desguaces para, después, remitir piezas a terceros países, principalmente motores y piezas de carrocería, según informa la Conselleria de Emergencias en su cuenta de X.
MÁS INFORMACIÓN
La intervención, en una zona de la comarca de l'Horta Sud, se ha llevado a cabo dentro de las actuaciones enmarcadas en las labores de control de los residuos generados por la dana del pasado 29 de octubre.
La unidad remitirá los informes elaborados a las distintas entidades competentes, según indica la Conselleria. Fuentes de este departamento han señalado a Europa Press que el origen exacto de todos los vehículos no se puede saber, si bien no se descarta que algunos puedan ser afectados por la dana.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete