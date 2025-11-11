Suscribete a
Desarticulan en Valencia un grupo criminal especializado en robos en domicilios habitados

La Policía Nacional ha recuperado 75 piezas de joyería con un valor aproximado de 35.000 euros, un reloj de alta gama y más de 2.500 euros

Imagen de los efectos recuperados por la Policía Nacional
Imagen de los efectos recuperados por la Policía Nacional ABC

Valencia

La Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal itinerante especializado en robos en domicilios habitados, con delitos cometidos en Valencia, Sagunto y Tarragona. Los agentes han detenido en Valencia a cuatro personas, tres varones y una mujer, de entre 41 y 49 años ... y de nacionalidad georgiana, como presuntos autores de los hechos. Tres de ellos fueron interceptados en dos vehículos cuando regresaban de supuestamente cometer un robo en Tarragona.

