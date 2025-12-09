Desarticulan un punto de venta de drogas en Valencia tras una denuncia de malos tratos

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 18 años en la localidad valenciana de Piles y ha logrado desarticular un punto de venta de sustancias estupefacientes, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La investigación comenzó tras la interposición de ... una denuncia de malos tratos en el ámbito familiar por parte de un joven de 18 años hacia su madre. El motivo de la discusión habría estado relacionado con el consumo de este tipo de sustancias.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión