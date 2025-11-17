Suscribete a
ABC Premium
Directo
Mazón comparece en la comisión de investigación de la dana en el Congreso

Desarticulado un clan familiar dedicado al tráfico de drogas en Castellón

Suministraban de forma continuada hachís y cocaína en un punto negro de venta

Detienen a dos jóvenes por agredir a un hombre con un martillo en la cabeza en Alicante

Sigue en directo la comparecencia de Carlos Mazón en el Congreso

Imagen de los efectos incautados
Imagen de los efectos incautados ABC

ABC

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado esta semana en la zona del Grao de Castellón un punto negro de venta de droga controlado por un mismo clan familiar, el cual supuestamente suministraba de forma continuada hachís y cocaína, tanto al consumidor final ... como a intermediarios y otros puntos negros que se abastecían de estos para vender a otros compradores, según ha informado este cuerpo de seguridad en un comunicado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app