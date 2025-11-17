Desarticulado un clan familiar dedicado al tráfico de drogas en Castellón

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado esta semana en la zona del Grao de Castellón un punto negro de venta de droga controlado por un mismo clan familiar, el cual supuestamente suministraba de forma continuada hachís y cocaína, tanto al consumidor final ... como a intermediarios y otros puntos negros que se abastecían de estos para vender a otros compradores, según ha informado este cuerpo de seguridad en un comunicado.

Se ha detenido a dos personas de 35 y 49 años como presuntas autoras de un delito contra la salud pública. Las detenciones se han producido en el marco de las operaciones de intensificación de la lucha contra el tráfico de drogas y el crimen organizado que realiza la Comisaría Provincial de Castellón.

Los agentes confirmaron la afluencia de compradores en un domicilio del Grao controlado por un mismo clan familiar, a cualquier hora del día, donde destacaba el intenso trasiego de personas que entraban y salían del mismo.

Los investigadores averiguaron que la venta de hachís era la principal actividad de este clan y también se halló oculto en los buzones de la vivienda, lista para ser vendida, además de los envoltorios de hachís, dos papelinas de cocaína, por lo que quedó demostrado que presuntamente también vendían este tipo de sustancia que causa grave daño a la salud.

La venta de la sustancia estupefaciente se realizaba en un parque infantil enfrente de la vivienda objeto de investigación, lo que suponía degradar socialmente la zona y poner en riesgo a niños y menores de edad que frecuentaban el parque de forma diaria.

Tras ubicar el principal punto de venta de droga, los agentes solicitaron al Juzgado de Instrucción de Guardia de Castellón el mandamiento de entrada y registro en la vivienda y establecieron para su cumplimiento un amplio compuesto por agentes de la Comisaría Provincial de Castellón de distintas unidades, que se inició la mañana del pasado día 12.

Como resultado de la operación policial, se han intervenido sustancias estupefacientes predispuestas para la venta al menudeo -hachís-, otra gran cantidad de droga almacenada que podría ser suministrada a otros puntos negros de venta, otras sustancias estupefacientes como cocaína y sustancia de naturaleza sintética, gran cantidad de dinero en efectivo, un rifle de perdigones y munición para éste, una llave de pugilato -puño americano-, dos defensa extensibles -consideradas prohibidas por el Reglamento de Armas-, un bate de béisbol y un palo de golf metálico.

También se hallaron otros efectos que pueden tener vinculación con la actividad delictiva en cuestión, como son una tanita o báscula pequeña para el pesaje de la dosis de sustancia cortada y preparada lista para el tráfico de estupefacientes, cuchillos de corte y plástico film para envolver la dosis de hachís.

En total se ha realizado una diligencia de entrada y registro en una vivienda que ha dado como resultado la detención de dos personas, quienes pasaron a disposición judicial y se enfrentan a cargos por delito contra la salud pública.