Los Delinqüentes celebrarán el 25 aniversario de su disco debut el 17 de abril en el Roig Arena

Las entradas para el concierto salen a la venta este viernes 5 de diciembre a las 11 horas

Imagen de archivo del grupo Los Delinqüentes
Imagen de archivo del grupo Los Delinqüentes ABC

Valencia

Los Delinqüentes regresan a los escenarios tras casi 15 años de ausencia con una gira que recalará en el Roig Arena de Valencia el 17 de abril. La banda celebrará el 25º aniversario de su disco debut, 'El sentimiento garrapatero que nos traen ... las flores'. El grupo interpretará el álbum al completo junto a muchos de los himnos que marcaron a sus seguidores, como 'La primavera trompetera', 'A la luz del Lorenzo' o 'El aire de la calle'.

