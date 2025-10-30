La defensa de Nacho Vidal califica de «sorprendente» la petición de cárcel por la muerte del fotógrafo José Luis Abad

La defensa de Ignacio Jordà, conocido artísticamente como Nacho Vidal por su carrera como actor pornográfico, ha emitido un comunicado para hacer constar su sorpresa ante la decisión de la Fiscalía de cambiar su postura y pedir ahora cuatro años de cárcel por ... la muerte con veneno de sapo bufo del fotógrafo José Luis Abad.

Conforme informó ABC, el ministerio público atribuye al productor de cine un delito de homicidio imprudente, el mismo que a su prima, para quien reclama la misma pena, por grabar el ritual en el que murió Abad. Además, solicita que ambos indemnicen a los hermanos de la víctima en la cantidad de 20.000 euros a cada uno de ellos, más los intereses legales.

El letrado Daniel Salvador, representante legal de Nacho Vidal, califica de «sorprendente» el cambio de criterio de la Fiscalía, especialmente porque la decisión inicial de sobreseimiento provisional fue respaldada tanto por la jueza de instrucción de Xàtiva como por la propia Fiscalía en un primer momento.

MÁS INFORMACIÓN Johnny Depp dona 65.000 euros para volver a abrir una escuela musical devastada por la dana

Su defensa subraya que el cambio de postura de la acusación pública se produce sin que se haya aportado «ninguna otra diligencia» ni haya «cambiado nada» desde el primer sobreseimiento. Así, recuerda que la decisión inicial de no proceder contra su cliente se basó en el informe del Instituto de Toxicología de Valencia. Dicho informe estableció que la causa de la muerte fue una «combinación» de la cocaína que el fallecido había consumido previamente con la sustancia extraída del sapo bufo. «No se entiende una cosa sin la otra», recalca Daniel Salvador.

El letrado destaca que el exactor porno se encuentra «muy afectado» por la situación y, aunque está «involucrado» en el suceso, «no se siente responsable, porque no lo es». Vosseler Abogados lamenta la necesidad de tener que ir a juicio tras la decisión de la Fiscalía, pero reitera «su confianza en que se reafirmará la falta de responsabilidad penal de su representado», argumenta en un comunicado.

«Medicina»

El 28 de julio de 2019, en una vivienda de Enguera (Valencia), propiedad del encausado, éste dirigió un ritual con una pipa preparada para ingerir la sustancia. Ese día se la puso en la boca a un fotógrafo, de 49 años, la encendió y comenzó a dar instrucciones del modo de realizar la ingesta, mientras que la prima, como una de las organizadoras, estaba grabando el ritual con el teléfono de la víctima.

El fotógrafo procedió a ingerir la sustancia mediante inhalación a través de la pipa, según los dictados del actor y, tras ello, pasados unos 30 segundos aproximadamente, se tambaleó, cayó al suelo, comenzó a convulsionar, y su pecho y rostro cambió de color a un tono morado.

Pese a estos cambios en su cuerpo, ninguno de los encausados cesó en su cometido el ritual hasta que el actor se dirigió a la víctima y comprobó que no respiraba. Sin tener conocimientos médicos, no alertó a los servicios de emergencias pese a que sabía la potencialidad lesiva de la sustancia y sus posibles efectos adversos. En ese momento le realizó maniobras de reanimación, le mojó con agua para despertarlo y el fotógrafo reaccionó pero comenzó a respirar de forma no controlada ni con normalidad, sino con mucha agitación. De pronto volvió a dejar de respirar.

Los encausados, según la fiscal, a sabiendas de la posibilidad de que la sustancia fuera letal, siguieron sin llamar a emergencias. El actor estuvo durante 12 minutos reanimando a la víctima sin éxito alguno y a las 11 horas -20 minutos después del desvanecimiento- se alertó a los servicios médicos mediante llamada al '112'. Los servicios sanitarios llegaron a las 11.30 horas, dictaminaron la muerte y, tras la autopsia, se determinó que la causa inmediata fue una parada cardiorrespiratoria determinada por una reacción adversa a drogas de abuso.