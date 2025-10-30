Suscribete a
ABC Premium
Directo
Sigue la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión Koldo

La defensa de Nacho Vidal califica de «sorprendente» la petición de cárcel por la muerte del fotógrafo José Luis Abad

Los letrados del exactor porno señalan que el cambio de postura de la Fiscalía se produce sin que se haya aportado «ninguna otra diligencia» ni haya «cambiado nada»

Piden cuatro años de cárcel para Nacho Vidal por la muerte con sapo bufo del fotógrafo José Luis Abad

Sigue en directo la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado por el caso Koldo hoy

Imagen de archivo del actor Nacho Vidal
Imagen de archivo del actor Nacho Vidal GTRES
David Maroto

David Maroto

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La defensa de Ignacio Jordà, conocido artísticamente como Nacho Vidal por su carrera como actor pornográfico, ha emitido un comunicado para hacer constar su sorpresa ante la decisión de la Fiscalía de cambiar su postura y pedir ahora cuatro años de cárcel por ... la muerte con veneno de sapo bufo del fotógrafo José Luis Abad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app