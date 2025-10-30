Dani Martín ofrecerá un tercer concierto en Roig Arena: fecha y entradas

Dani Martín suma un nuevo concierto en Roig Arena. En el marco de su gira «25 P*t*s Años», el cantante madrileño actuará en Roig Arena el 10 de octubre de 2026. Esta nueva fecha se añade a los dos conciertos previamente ... anunciados para el 8 y 9 de mayo de 2026, ambos con las entradas agotadas.

La gira «25 P*t*s Años» constituye una celebración de los cinco lustros de trayectoria musical de Dani Martín e incluirá tanto sus éxitos en solitario, como los temas más destacados de su etapa como vocalista de El Canto del Loco. También formarán parte del concierto las canciones de su álbum más reciente, «El último día de nuestras vidas», publicado el año pasado.

Las entradas para el nuevo concierto de Dani Martín ya están a la venta en la web www.roigarena.com.

Sobre Roig Arena

El Roig Arena es el nuevo gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de Valencia, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena tiene una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.