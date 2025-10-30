Suscribete a
Dani Martín ofrecerá un tercer concierto en Roig Arena: fecha y entradas

Hasta el momento, el cantante madrileño había anunciado dos conciertos en el recinto valenciano, programados para el 8 y 9 de mayo, ambos con las entradas ya agotadas

Imagen del cartel de la actuación de Dani Martín en el Roig Arena
Valencia

Dani Martín suma un nuevo concierto en Roig Arena. En el marco de su gira «25 P*t*s Años», el cantante madrileño actuará en Roig Arena el 10 de octubre de 2026. Esta nueva fecha se añade a los dos conciertos previamente ... anunciados para el 8 y 9 de mayo de 2026, ambos con las entradas agotadas.

