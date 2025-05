El cura peruano que triunfa en Youtube: «Le pido al Papa León XIV que no se olvide de mi país»

A simple vista, Frank Suárez Minaya no es el típico sacerdote que habita en el imaginario colectivo. De hecho, al encuentro con ABC llegó vestido de negro, ataviado con el clásico alzacuellos y protegido por un casco blanco sobre su patinete eléctrico. «Lo llevo a veces incluso con la sotana», bromea este cura transgresor de origen peruano que vive en Valencia y que se ha viralizado en redes sociales gracias a su renovada -y a veces controvertida- divulgación eclesiástica, sus versiones caracterizadas de Bizarrap y su participación en el popular podcast The Wild Project del youtuber Jordi Wild, con vídeos visualizados por millones de personas en todo el mundo.

Frank atiende a este periódico en la plaza de Patraix, junto a la iglesia donde sirve a Dios. Un café, una sonrisa y muchas ganas de hablar del nuevo Papa León XIV y su venidero pontificado. A Robert Prevost, le recuerda, primero. como un religioso «disciplinado y estudioso». El recién nombrado sucesor de Pedro llegó a Perú en 1985 como misionero agustino, sirvió en Trujillo diez años donde trabajó en la formación de sacerdotes y la promoción pastoral hasta que fue nombrado obispo en Chiclayo. Allí, el sacerdote relata que se caracterizó por un estilo «dialogante y cercano».

De origen peruano y «medio chino», Frank estudió Teología en Lima y Derecho Canónico en Valencia. Durante su formación en Perú, estuvo vinculado a los agustinos que, en aquel momento, dirigía Prevost como prior general. «Nos facilitó una educación más cuidada», recuerda. «Que venga de Chiclayo, que es una zona dura, es algo positivo, porque los obispos peruanos tienen tendencia de oficina, a ser más señores que pastores», critica. «Él lo cambió, salía a la calle, no era el típico sacerdote estadounidense que se iba a comer al Burger King», añade Suárez.

«Prevost se preocupó por la gente, no hacía grandes reivindicaciones ideológicas, solo cuidaba de los necesitados y promulgaba los derechos humanos», cuenta el sacerdote afincado en Valencia sobre su recuerdo del nuevo pontífice. Así, deposita sus esperanzas en el Papa por sus años de estancia en Perú, donde cree que pudo desarrollar una «mirada ácida» contra el «imperialismo» estadounidense, en un territorio tradicionalmente explotado en el sector de la minería.

Por ello, otorga trascendencia y deposita esperanzas sobre su trabajo por el derecho canónico, lo que espera que se traduzca en «más orden, pastoralidad y cambios» que favorezcan el cuidado de los sacerdotes peruanos. «No hay instrumentos suficientes para proteger a los curas en mi país, no tienen seguridad social ni salario. En las congregaciones sí, pero en las diócesis no. Por eso le pido al Papa que no se olvide de los sacerdotes de mi tierra», clama el también capellán de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Patraix de Valencia.

Sobre su elección, Frank no puede contener su sorpresa sobre que el nuevo Papa sea «medio peruano», del que le habría gustado que se llamara Domingo por la letanía solemne de la entrada de los cardenales al Cónclave de la Capilla Sixtina y su 'leitmotiv' de la predicación de los más alejados. «No esperaba un segundo pontífice consecutivo con arraigo sudamericano, pensaba que sería europeo», confiesa, al tiempo que define su hoja de ruta desde la «sinodalidad» y un estilo «más cuidadoso» y menos «protagonista». «Trabaja más la comunicación con menos marketing y más transparencia. Estoy seguro que le dará un mayor impulso a la comunicación de la Iglesia que Francisco limitó a su espontaneidad y no querrá ser él el que brille», vaticina.

El sacerdote Frank Suárez ABC

En cuanto a otros debates polémicos que el papado de Francisco trajo con más fuerza encima de la mesa, el sacerdote considera que Prevost seguirá la línea discursiva de su antecesor, tanto en «buscar la eficiencia» -que no la paridad- en cargos importantes dentro del Vaticano, lo que puede incluir a mujeres, como con la «atención y acogida» a todas las personas dentro de la Iglesia, incluidos homosexuales, sin fomentar ninguna ideología concreta.

Polémicas, aspiraciones y las redes sociales

Conocido en redes sociales como 'Han Chui Priest', este cura no le teme al futuro ni se arrepiente del pasado. Suscitó ciertas críticas de sectores más conservadores tras su vídeo musical caracterizado de la cantante Nathy Peluso, pero no le importó y siguió adelante con su sueño de crear contenido religioso. «No lo voy a borrar», afirma a este periódico. Desde hace años versiona canciones de Bizarrap junto a sus alumnos del colegio La Purísima, una actividad que ha ganado una gran aceptación entre la comunidad educativa.

Y por supuesto, lo paga todo de su bolsillo y de su sueldo, incluidas las atribuciones de sus tres editores. En el primer impulso de su financiación se valió de su triunfo de 13.000 euros en el concurso televisivo 'El Cazador', de RTVE, y a partir de ahí comenzó a editar canciones cuyo precio medio puede oscilar entre los 500 y 700 euros. No obstante, en ingresos, cuenta que en 2024 sólo ganó 70 euros de YouTube.

Cover de Young Miko por Frank Suárez ABC

«No me gustaría llamar la atención del Papa, uno para que no me diga que deje de hacerlo o dos porque le guste y quiere encomendarme una misión mayor», bromea. Mientras, evita hacer especulaciones sobre el futuro y si las aspiraciones que puede soñar le llevan a un cargo mayor dentro de la Iglesia. «No me hago ilusiones desde pequeño, nunca he tenido expectativas, así que solo puedo decir que 'me quiten lo bailao'», concluye.