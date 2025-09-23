La concejal de Cultura, Nayma Beldjilali, y el director general de Aguas de Alicante, Sergio Sánchez

Cultura en Barrios ofrece 65 actividades y Aula Abierta un centenar de cursos en una veintena de espacios en la ciudad de Alicante Los espectáculos incluyen narrativa oral, teatro, títeres, conciertos y magia, danza contemporánea y proyecciones audiovisuales Los cursos y talleres abarcan desde historia hasta cocina, ejercicio físico, manualidades y fotografía

Cultura en Barrios ofrece 65 actividades de octubre a diciembre y Aula Abierta ha programado un centenar de cursos de octubre a junio en una veintena de espacios repartidos por toda la ciudad de Alicante.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, y el director general de Aguas de Alicante, Sergio Sánchez, han presentado este martes la programación de ambos programas en el Museo de Aguas de Alicante.

Beldjilali ha destacado que «el objetivo es descentralizar la cultura para que todo el mundo tenga acceso a actividades, entretenimiento y cursos que además tienen muy buena acogida por parte de los ciudadanos porque son dos de los programas más consolidados de la concejalía».

Por su parte, Sánchez ha señalado que «en Aguas de Alicante tenemos también una importante vocación cultural que se plasma en iniciativas como Cultura en Barrios que ayuda a que la oferta llegue a todos los barrios y distritos de la ciudad y con la que estamos encantados de colaborar una edición más».

La concejala también ha explicado que «el programa Cultura en Barrios cuenta con actividades pensadas específicamente para los más pequeños con teatro, cuentacuentos y magia dentro de Menutsbarris y para todos los públicos en las secciones de Anem a la Biblio, Escena d´ací y Visualcbarris y Artsalsbarris».

Los asistentes podrán disfrutar de narrativa oral, teatro, teatro con títeres, conciertos de música sinfónica y popular, magia, danza contemporánea y proyecciones audiovisuales. Una de las características de Cultura en Barrios es la variedad de escenarios por los que pasarán más de 250 artistas en estos tres meses. Entre ellos se encuentran bibliotecas, centros culturales y sociales de Virgen del Remedio, Florida-Babel, Garbinet, Carolinas, Los Ángeles, San Blas, Benalúa, Casco Antiguo, Cabo Huertas y Villafranqueza, así como el Museo de Aguas de Alicante.

En el programa colaboran junto a la Concejalía de Cultura, la Concejalía de Bienestar Social, la Diputación de Alicante, Aguas de Alicante y la Universidad de Alicante.

Formación

En Aula Abierta, que cumple ya su 39 edición, la concejalía ofrece 102 cursos de formación y talleres que suman 2.748 horas. Hay 2.000 plazas disponibles para todos los públicos en una oferta que va desde la historia, el arte, la arquitectura y la fotografía a la actividad física pasando por cocina y manualidades con crochet y la elaboración de máscaras para Carnavales y teatro.

Las inscripciones están abierta hasta el próximo martes 30 de septiembre a las 10 horas y toda la información referida al programa se puede consultar en la web de este enlace o en la publicidad impresa que puede encontrar en diferentes espacios culturales y sociales de la ciudad.