Cuatro detenidos de una familia por pegar a policías en Alicante: «Te vas a ir en una caja con los pies por delante»

Cuatro miembros de una misma familia han sido detenidos en Rojales (Alicante) por pegar, insultar y amenazar de muerte a dos policías locales, una trifulca en la que han tenido que pedir refuerzos y han acudido para reducir a los agresores agentes de varios municipios vecinos y de la Guardia Civil.

«Te vas a ir en una caja con los pies por delante» o también «vas a tener que dejar de trabajar en este pueblo» ha llegado a advertir a una policía el agresor que ha originado al altercado, el pasado martes.

Tal como ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, todo se inició al avisar una vecina con movilidad reducida y que utiliza un andador de que no podía salir de casa porque había un coche aparcado encima de la acera que bloqueaba su paso.

Al acudir los agentes y comprobar que se trataba del vehículo de un residente cercano, le han conminado a retirarlo para que no lo hiciera la grúa, después de imponer la sanción por el estacionamiento indebido.

De entrada, este hombre reacciona contestando de malas maneras con comentarios como «no me dejáis ni comer», y al llegar al lugar le advierten los agentes de que el vehículo lleva con la ITV caducada desde 2022, por lo que antes de retirarlo le indican que van a interponer otra multa por no tener la inspección en vigor.

En ese momento, se exalta, pierde el control y profiere barbaridades a los agentes, intenta amedrentarlos con sus amenazas de muerte, sobre todo a la agente, entre un montón más de insultos y menosprecios.

Además, su actitud provoca a parte de su familia, que en lugar de calmarlo, se unen a la taranga y agreden también a los agentes e intentan sustraer la cámara personal para que no quedase constancia de todo lo acontecido. «Un lamentable espectáculo que sólo se puede definir como vergonzoso», subrayan fuentes municipales.

Ante este ataque, los agentes solicitan apoyo, que tras concluir el altercado han agradecido a las Policías Locales de Benijófar, Formentera del Segura, Daya Vieja y las unidades de Guardia Civil de Almoradí y Dolores. Han intervenido para las detenciones de la forma menos perjudicial y lesiva para todas las partes.

MÁS INFORMACIÓN El angustioso rescate de un hombre sepultado bajo enormes rocas en la costa de Torrevieja

Esta presencia de efectivos policiales ha traído tranquilidad a la situación, ante la llegada de más familiares que gritaban e increpaban y llegaron a agredir a otro agente y continuaron con comentarios irrespetuosos. Incluso llegaron a recriminar a la Policía Local que si no tenían «vergüenza» por haber pedidorefuerzos.

Después de varios minutos de tensión y tras la llegada de estas patrullas, se ha detenido a cuatro de los vecinos que agredieron tanto física como psicológicamente a los agentes, desobedecieron las órdenes y les amenazaron.

Las cuatro personas fueron arrestadas y trasladadas al cuartel de la Guardia Civil acusados de presuntos delitos de atentado contra agentes de la autoridad, desobediencia y resistencia a agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones y amenazas de muerte.

En palabras del inspector de la policía local de Rojales «cualquier tipo de violencia física o psíquica, no se puede consentir, ya sea por hacer uno su trabajo u otras causas, no existe ni motivo ni justificación para estos comportamientos». Y espera que «haya un antes y un después donde se debe recuperar el respeto al tratar a cualquier persona».