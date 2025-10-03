Cruceros en velero para ver el vino en el fondo del mar: Bodega Submarina del Mediterráneo abrirá un hotel en una finca del siglo XVIII

Cruceros en velero para ver cómo envejece el vino en el fondo del mar y luego regresar a tierra para maridar esos caldos con alta gastronomía alojados en un hotel construido en una finca del siglo XVIII. Es un nuevo concepto de experiencia enológica que anuncia la Bodega Submarina del Mediterráneo en Alicante.

La idea ha suscitado ya de entrada el interés de inversores de variospaíses para hacerla realidad. El proyecto cuesta 4,5 millones de euros para la compra y rehabilitación de ese espacio histórico y centenario, que se convertirá en la sede física de la compañía y en el epicentro de su propuesta de futuro.

La finca albergará un «hotel boutique» y un restaurante de alta gastronomía con menús degustación, además de ser el punto de partida para «todas las experiencias enológicas de la bodega», tal como explican desde la empresa. «Los visitantes podrán embarcarse en el velero de la compañía para conocer las jaulas submarinas donde reposan las botellas, regresar a tierra para maridar los vinos con alta cocina y culminar la vivencia alojándose en un entorno privilegiado», describen, convencidos de la aceptación de «un ecosistema enoturístico de alto nivel que combina lujo, tradición e innovación».

Más del 60% del capital está ya comprometido, con participación confirmada de inversores de Toronto, California, México, Bahamas, Holanda, Suiza y Brasil, y la operación se prevé cerrar antes de diciembre, para consolidar un «paso clave» en la estrategia global de la compañía.

El impulso llega tras un año de gran reconocimiento internacional. En 2024, Bodega Submarina del Mediterráneo fue galardonada en los premios Decanter, uno de los certámenes más influyentes de Europa: su Cava CV01 fue distinguido como mejor cava non vintage del mundo, y su Ribera del Duero W01 alcanzó la tercera posición en su categoría y fue reconocido como mejor vino de guarda de España.

Estos hitos atrajeron la atención del crítico James Suckling, una de las voces más influyentes del sector, quien tras catar los vinos destacó su singularidad y confirmó una próxima visita a España para conocer de primera mano los viñedos y el innovador proceso submarino.

MÁS INFORMACIÓN Investigadores españoles logran extraer las preciadas tierras raras de las baterías para Europa

En esta nueva etapa, la bodega lanzará colecciones de lujo como Alpha y Auctoritas, concebidas no como vinos de venta convencional, sino como piezas exclusivas ligadas a la experiencia: «Sólo podrán adquirirse en la finca, tras vivir la propuesta completa, de forma que el valor reside en la vivencia más que en la botella», han anticipado.

La proyección internacional de Bodega Submarina del Mediterráneo se refleja también en su vínculo con la alta gastronomía, según sus directivos. Actualmente, sus vinos forman parte de la carta de once restaurantes incluidos en la lista World's 50 Best, lo que refuerza su posicionamiento en el segmento premium y su colaboración con algunos de los mejores chefs del mundo.

«Queremos transformar nuestra visión en un lugar tangible, un destino enológico de referencia; que quien venga conozca el mar, el viñedo, el vino y la experiencia en un solo espacio, por lo que la finca será el eje donde confluyan lujo, innovación y terroir», destacan desde la dirección de la bodega.