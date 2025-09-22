La Copa Faulcombridge vuelve a tener a Marcos Automoción como patrocinador principal

La Copa Faulcombridge ha anunciado que Marcos Automoción continuará un año más como patrocinador principal, consolidando su vinculación con el torneo y aportando su nombre al evento: Copa Faulcombridge by Marcos Automoción. Esta alianza refuerza la proyección del torneo, uno de los más destacados del circuito Challenger, que se celebra en las prestigiosas instalaciones del Club de Tenis Valencia.

Desde su primera edición como patrocinador, Marcos Automoción ha apoyado de manera constante el desarrollo de un torneo que combina deporte de alto nivel con un entorno social y cultural de primer orden. Su compromiso con la excelencia, la innovación y la cercanía al cliente se refleja en la experiencia que ofrece a los aficionados y jugadores del torneo, convirtiéndose en un socio estratégico de referencia.

«Estamos muy orgullosos de contar con Marcos Automoción un año más como patrocinador principal y de que el torneo lleve su nombre», afirma Pablo Andújar, director del Torneo. «Su apoyo ha sido clave para consolidar la Copa Faulcombridge como una cita imprescindible del calendario ATP Challenger. Esta colaboración refleja valores compartidos como la pasión, la calidad y el compromiso con la Comunidad Valenciana».

«Para Marcos Automoción es un honor continuar apoyando la Copa Faulcombridge y dar nombre a este torneo de tanto prestigio. Creemos en la importancia del deporte como motor de valores y nos sentimos orgullosos de contribuir al éxito de un evento que reúne talento, esfuerzo y pasión en la ciudad de Valencia», señala Nacho Juan, Director de Marketing y Desarrollo de Negocio de Marcos Automoción.

Del 6 al 12 de octubre, el Club de Tenis Valencia acogerá a figuras emergentes y consolidadas del circuito, ofreciendo a los aficionados la oportunidad de vivir tenis de alto nivel en uno de los torneos ATP Challenger 125 más relevantes.