La Copa Faulcombridge by Marcos Automoción reúne a sus patrocinadores en un exclusivo Sponsors Day en el Sky bar del Novotel

La Copa Faulcombridge by Marcos Automoción ha celebrado este jueves un encuentro muy especial con los patrocinadores del torneo internacional que del 9 al 16 de noviembre convertirá de nuevo al Club de Tenis Valencia en epicentro del tenis mundial.

Un animado evento en la terraza del recién inaugurado Novotel sirvió como punto de encuentro entre organizadores y empresas colaboradoras, en un ambiente distendido que reflejó la fuerza del proyecto y el compromiso compartido por todas las marcas que lo hacen posible.

Entre los asistentes, representantes de Marcos Automoción, Ambrosia, Devoteam, Lavidda, BDO, Improving, Monserrate, Benjo Sports, Neoperl, SAV, Tecnifibre, Lacoste, Vicente Gandía, Discema, Redondo Iglesias, Heineken, María José Sánchez Ortodoncia Avanzada, Oakberry, Imske Ribera Salud, Caixa Popular, Dacsa, Urbanclean, JV Villaverde, Ribesalat, Novotel, Grupotec; junto al director del torneo Pablo Andújar, Iñaki Zaragüeta, y el presidente del Club de Tenis Valencia, Ole Andresen, acompañado de varios miembros de la Junta directiva de la entidad.

El Sponsors Day permitió reforzar vínculos, generar sinergias y compartir la ilusión de cara a una nueva edición de la Copa Faulcombridge, un torneo que no solo destaca por su nivel deportivo, sino también por la capacidad de aglutinar a la sociedad valenciana en torno al tenis y al estilo de vida que lo rodea.

Con esta cita, la Copa Faulcombridge by Marcos Automoción pone en valor la confianza de sus patrocinadores y da el pistoletazo de salida a la cuenta atrás hacia una edición 2025 que promete emociones dentro y fuera de la pista.