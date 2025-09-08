La Copa Faulcombridge 2025 lanza sus entradas a la venta

La Copa Faulcombridge by Marcos Automoción ya calienta motores. El torneo internacional de tenis que se disputará del 5 al 12 de octubre en el Club de Tenis Valencia ha puesto a la venta sus entradas, con la confirmación de algunos de los grandes protagonistas de esta edición: Pedro Martínez, Carlos Taberner o Albert Ramos, referentes del tenis español que se darán cita en la ciudad para luchar por el título.

La competición se consolida así como una de las grandes citas deportivas y sociales de la ciudad, ofreciendo al público la oportunidad de disfrutar de tenis de primer nivel en un entorno único.

La organización ha reforzado este año su apuesta por acercar el torneo a los aficionados, con descuentos especiales del 10% para jugadores federados y precios reducidos para grupos y entidades deportivas. Además, existen bonos de fin de semana y de torneo completo, pensados para los que no quieran perderse ni un día de competición.

Las localidades ya se pueden adquirir a través de la web oficial del torneo, entradas.copafbvalencia.com, con opciones tanto en grada general como en palco.