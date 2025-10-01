Consum reorganiza su consejo de dirección y crea un nuevo Departamento de Calidad y Atención al Cliente, cuya dirección será asumida por Lourdes Brugera Moreno, hasta ahora directora de Logística. En su lugar, Ricardo Marí Sanchis pasa a liderar la Dirección de Logística, tras haber desempeñado el cargo de director de Socio-Cliente y Marketing.

Este último cargo será ocupado por Sílvia Lázaro Pérez, quien promociona desde su actual puesto de ejecutiva de Compras de Alimentación Salada. Todos estos nombramientos han sido ratificados por el Consejo Rector y entran en vigor a partir de este miércoles, según ha informado la cooperativa en un comunicado.

Con esta reorganización, el consejo de dirección de la Cooperativa, presidido por Antonio Rodríguez Lázaro, queda conformado por un total de diez departamentos: María Sánchez Alcaraz, directora de Administración; Lourdes Brugera Moreno, directora de Calidad y Atención al Cliente; Manuel García Álvarez, director de Compras; Emilio Bermell Carrión, director de Desarrollo; Amadeo Ferrer Bayarri, director Financiero y de TIC; Juan Vicente Ríos Mascarell, director de Gestión de Tiendas; Ricardo Marí Sanchis, director de Logística; Pedro Hernández Quiroga, director de Personas y Bienestar, Javier Quiles Bodi, director de Relaciones Externas y Sílvia Lázaro Pérez, directora de Socio-Cliente y Marketing.

El nuevo departamento de Calidad y Atención al Cliente integrará y ampliará las competencias en materia de calidad, tecnología alimentaria, nutrición y servicio al cliente, y nace con el objetivo de «dar respuesta a los retos actuales en los estándares de calidad, la innovación tecnológica en los alimentos y las nuevas demandas de los consumidores en cuanto a atención y experiencia de compra».

