Consum celebra su 50 aniversario junto a los colectivos que han hecho posible su medio siglo de historia

Consum ha celebrado en la noche de este jueves su 50 aniversario junto a más de 1.200 representantes de su colectivo de socios trabajadores y consumidores, organizaciones, entidades sociales, medios de comunicación, proveedores y franquiciados, en una gala que ha tenido lugar en ... el Museu de les Ciències de Valencia.

El acto ha sido encabezado por el presidente y el director general de la cooperativa, y han asistido también todos los miembros del Consejo Rector, el Consejo de Dirección y miembros del Comité Social de la Cooperativa, ha informado la entidad en un comunicado.

«Celebrar 50 años es una gran satisfacción y también una gran responsabilidad. Hemos llegado hasta aquí gracias a la confianza de nuestros clientes, al empuje de nuestros proveedores y al corazón y compromiso de nuestros trabajadores. Nuestro reto ahora es seguir creciendo de forma sostenible, innovando y generando empleo estable, siempre con las personas en el centro de nuestras decisiones», ha destacado el director general de Consum, Antonio Rodríguez.

Por su parte, el presidente de Consum, Francesc Llobell, ha incidido en la «valentía» de los fundadores de la cooperativa que pensaron que otra forma de comprar era posible. «Esos primeros socios consumidores tuvieron un sueño, que hoy, 50 años después, es una realidad de la que nos sentimos muy orgullosos, ya que somos la mayor cooperativa de España y la sexta empresa de distribución alimentaria por facturación del país. Si a los primeros consumidores que fundaron la cooperativa les hubieran dicho dónde íbamos a llegar, no se lo hubieran creído», ha señalado.

Así, esta gala pone el broche final a los actos conmemorativos que Consum ha desarrollado a lo largo del año para celebrar sus cinco décadas de historia. La tarta, símbolo universal de celebración, ha servido como hilo conductor de este aniversario, representando la voluntad de Consum de compartir este cumpleaños con quienes forman parte de su historia: trabajadores, clientes, proveedores, franquiciados Charter, entidades sociales y medios de comunicación. A lo largo del año, esta «gran tarta» ha ido tomando forma a través de diferentes eventos y acciones que han puesto en valor la dimensión humana y participativa de la cooperativa.

50 años creyendo en las personas

Desde la apertura de su primera tienda en Alaquàs (Valencia) en 1975, la cooperativa se ha consolidado como «la más grande de España», integrando a socios trabajadores y socios-clientes en un proyecto común donde las personas son el eje central de todas las decisiones. Asimismo, Consum mantiene intacta su esencia fundacional: la cooperación entre consumidores y trabajadores -seis en la plantilla inicial- para ofrecer los mejores productos de forma justa, sostenible y responsable.

A esta premisa hay que sumar valores como la promoción de la economía local, la creación de empleo «estable y de calidad», la conciliación, la conciliación, la solidaridad y el respeto por el medioambiente.

50 años compartiendo logros

Consum prevé superar los 5.000 millones de euros de facturación en el ejercicio 2025, consolidándose como sexta cadena nacional de distribución. Actualmente, Consum cuenta con más de cinco millones de socios-clientes, más de 23.000 trabajadores y una red comercial de más de 1.000 establecimientos entre tiendas propias y franquicias Charter, presentes en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Aragón.

En 2026, la cooperativa mantendrá su «ritmo habitual» de aperturas, con alrededor de 18 nuevos supermercados propios y 35 franquicias Charter en las principales áreas de expansión. Además, para reforzar la distribución en Castilla-La Mancha y la zona centro, asegurando la expansión futura, Consum trabaja ya en una nueva plataforma logística en Noblejas (Toledo) en el segundo semestre de 2026.

Con todo, el tercer eje de inversión de la cooperativa, tras su crecimiento orgánico y logístico, es el almacén centralizado para la distribución online de Paterna, que permitirá mejorar la eficiencia y la capacidad de servicio en Valencia y su área metropolitana.