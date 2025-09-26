Suscribete a
El Constitucional admite a trámite el recurso contra la reforma de la 'ley trans' valenciana

El Defensor del Pueblo alega en su demanda que uno de los preceptos podría vulnerar el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la intimidad

El PP valenciano deja sólo a Vox en sus propuestas sobre inmigración e igualdad en el Debate de Política General

Una persona sujeta una bandera trans y género neutro durante una manifestación en favor de los derechos de los homosexuales y los transexuales en el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia en Berlín (Alemania) EFE
Alba Pérez Espada

Valencia

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Defensor del Pueblo en relación con el párrafo segundo del artículo 16.2.b) de la Ley 8/2017, de 7 de abril, integral del reconocimiento del derecho a ... la identidad y a la expresión de género en la Comunidad Valenciana, incorporado mediante el artículo 136 de la Ley 5/2025, de 30 de mayo, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.

