El conseller valenciano Rovira «reta» a la ministra Morant a un debate sobre la PAU y las lenguas cooficiales

El conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, ha «retado» a un debate a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, DianaMorant, acerca de los efectos de las lenguas cooficiales en los resultados de los estudiantes ... en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

El desencuentro surge tras solicitar la Generalitat Valenciana que sólo se puntúe la mejor nota de una de las dos materias idiomáticas, al constatar que el valenciano penaliza a los alumnos y constituye a su juicio un agravio comparativo con las autonomías con una sola lengua, el castellano. Como reacción, la ministra ha criticado al Ejecutivo de Carlos Mazón por considerarlo un ataque al valenciano.

«Que lea los informes de su propio Ministerio sobre los resultados de las Pruebas de Acceso a la Universidad en las comunidades autónomas con lenguas cooficiales, las últimas en el ranking de notas de la PAU«, ha recomendado Rovira.

Además, ha recordado esa propuesta de que los estudiantes de la Comunitat Valenciana puedan elegir examinarse en valenciano o en castellano, o en su defecto que compute la nota más alta. «Sólo se busca que tengan las mismas condiciones que el resto de alumnos de comunidades sin lengua cooficial», ha aclarado.

«Como ministra y como valenciana, Diana Morant debería demostrar interés en que los estudiantes de la Comunitat Valenciana mejoren en la PAU, pero lo cierto es que no le interesa», le ha reprochado Rovira, además de afearle que se pronuncie ante los medios «y no por vía oficial tras la carta enviada desde la Generalitat».

Por eso, el dirigente autonómico ha lanzado una invitación a que algún medio de comunicación organice un debate público conseller-ministra para hablar de la PAU y de los perjuicios de la actual normativa para las Comunidades Autónomas con lenguas cooficiales. «Reto a Morant a que acepte este debate», ha señalado.

«Queremos que los estudiantes de la Comunitat mejoren en sus aspiraciones y puedan acceder a la Universidad en igualdad de condiciones a los de otras autonomías», ha abundado.

Rovira también ha puntualizado que «en ningún caso se está hablando de eliminar el valenciano, esa es una mentira más de la ministra; lo que se ha planteado y tiene lógica es que, examinándose de las dos lenguas, cuente para la media sólo la más alta de ellas y de esta forma cuenten 4 notas en lugar de 5».

Por último, ha recordado que «el Consell ha impulsado el fomento del valenciano, como demuestran las 140.000 certificaciones automáticas expedidas con las que se reconoce el esfuerzo del alumnado».