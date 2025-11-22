Suscribete a
La confederación de diez sindicatos de empleados públicos FESEP reclamará los recortes salariales «aún no devueltos»

La organización repasa en su asamblea general en Alicante «la implicación de la situación política actual» en la subida retributiva pendiente y la falta de reposición de plazas

Representantes de FESEP, con el conseller Juan Carlos Valderrama, en Alicante
Representantes de FESEP, con el conseller Juan Carlos Valderrama, en Alicante ABC
José Luis Fernández

Alicante

La Confederación Sindical FESEP, integrada por 10 sindicatos de la administración pública ha abordado en su asamblea general nacional celebrada en Alicante reivindicaciones como «las subidas salariales pendientes, los recortes aún no devueltos y la tasa de reposición ... de las administraciones que impide poder prestar los servicios que la ciudadanía». Y ha anunciado que iniciará acciones para su reclamación.

