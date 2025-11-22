La confederación de diez sindicatos de empleados públicos FESEP reclamará los recortes salariales «aún no devueltos»

La Confederación Sindical FESEP, integrada por 10 sindicatos de la administración pública ha abordado en su asamblea general nacional celebrada en Alicante reivindicaciones como «las subidas salariales pendientes, los recortes aún no devueltos y la tasa de reposición ... de las administraciones que impide poder prestar los servicios que la ciudadanía». Y ha anunciado que iniciará acciones para su reclamación.

El encuentro ha ofrecido un análisis de situación del sector público y «las implicaciones que para este tiene la situación política actual del país», tal como han informado en un comunicado.

FESEP destaca su «amplia representación» en sectores de sector público como la sanidad, seguridad, emergencias, educación, puertos, administración nacional, autonómica y local, con cerca de 1.500 delegados en todo el Estado y más de 70.000 afiliados. Cifras con las que se ha convertido «en muy pocos años desde su constitución hace poco más de seis, en todo un referente del sindicalismo independiente dentro de los empleados públicos».

También se ha presentado la ponencia «Aspectos fundamentales en las Mesas de Negociación en la Administración Pública» por parte de Ignacio Rosat, director de Recursos Humanos de la Administración Local, que ha sido de «gran interés» para todos los representantes

A nivel interno, se ha expuesto un balance de las acciones realizadas por la ejecutiva de FESEP tanto internamente, respecto al «crecimiento exponencial» en estos años en representación y afiliación, como de acciones realizadas de desarrollo legislativo, movilizaciones y participación en diferentes foros de negociación y participación a todos los niveles, Gobierno, Congreso, Senado FEMP, autonomías, diputaciones y ayuntamientos.

Destacan en su balance de progresión la implantación dentro de la Comunitat Valenciana, donde es el cuarto sindicato en Administración local, «sólo precedido por los sindicatos institucionales».

Han reelegido al presidente y la Ejecutiva nacional para el nuevo periodo, Jesús Santos que renueva su mandato anterior.

Su asamblea se ha celebrado en el Hotel NH de Alicante, con la apertura por el diputado autonómico Javier Gutiérrez y la clausura por el conseller de Interior y Emergencias, Juan Carlos Valderrama, acompañado del director de Función Pública de la Generalitat Valenciana, Javier Lorente. Ambos han destacado la importancia de la labor de las organizaciones como FESEP en un tejido fundamental de la sociedad como es el sector público y en ámbitos esenciales como la seguridad, las emergencias y por supuesto la salud y la educación.

Desde FESEP han «agradecido» a las autoridades su disposición a participar, así como a Ignacio Rosat su disposición a exponer la ponencia, a los compromisarios por su asistencia y participación y a los organizadores del evento.