Condenan a seis meses de alejamiento a las dos mujeres que amenazaron a sanitarias del centro de salud de La Coma

Sanidad ha cerrado de forma «transitoria» los servicios de Pediatría y de Medicina Familiar del consultorio valenciano hasta tener «una solución estructural» que garantice la seguridad

Imagen de archivo del centro de salud de La Coma en Paterna (Valencia)
Valencia

La magistrada de guardia de la localidad valenciana de Paterna ha condenado al pago de 120 euros de multa y una prohibición de acercamiento durante seis meses a las dos mujeres, madre e hija, detenidas este miércoles por amenazar a sanitarias del centro de ... salud del barrio de La Coma.

