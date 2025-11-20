Condenan a seis meses de alejamiento a las dos mujeres que amenazaron a sanitarias del centro de salud de La Coma

La magistrada de guardia de la localidad valenciana de Paterna ha condenado al pago de 120 euros de multa y una prohibición de acercamiento durante seis meses a las dos mujeres, madre e hija, detenidas este miércoles por amenazar a sanitarias del centro de ... salud del barrio de La Coma.

A su vez, la Conselleria de Sanidad ha cerrado de forma «transitoria» los servicios de Pediatría y de Medicina Familiar y Comunitaria del centro de salud hasta tener «una solución estructural» que garantice la seguridad de personal y pacientes, según ha informado el conseller de Sanidad, Marciano Gómez. Hasta entonces, esta atención se derivará al Centro de Salud Clot de Joan.

Las diligencias urgentes abiertas en un principio por un caso de amenazas han sido transformadas en un juicio inmediato por un delito leve. Durante el proceso, las partes implicadas—Fiscalía, defensas y la Abogacía de la Generalitat—han alcanzado un acuerdo de conformidad. Según dicho acuerdo, la juez ha dictado sentencia condenando a las dos acusadas como autoras de un delito leve de amenazas.

Además, la sentencia les prohíbe durante seis meses acercarse a menos de 100 metros, tanto directamente como por personas interpuestas, a las dos médicas y a la enfermera denunciantes, así como al centro de salud de La Coma. Según ha informado el TSJCV, también tienen prohibido durante ese tiempo cualquier comunicación con las denunciantes, tanto por sí mismas como por personas interpuestas.

Por todo ello, el titular de Sanidad ha anunciado que ha solicitado mantener una reunión la próxima semana con la Policía Nacional, la Policía adscrita a la Generalitat y la Policía Local para analizar refuerzos en la seguridad. «Es muy importante no solo la seguridad del personal sanitario, sino la de los propios pacientes que pueden estar ahí cuando se produce un altercado», ha señalado.

Cabe recordar que agentes de la Policía Local de Paterna detuvieron este miércoles a dos mujeres acusadas de los delitos de amenazas y atentado a una médico de este centro. Las dos doctoras y la enfermera del centro no han acudido al centro este jueves, lo que ha obligado a cerrar el servicio de Atención Primaria.

«Un problema real de seguridad»

Marciano Gómez ha denunciado este jueves que el barrio de La Coma tiene «un problema real de seguridad» y ha recordado que este centro de salud ya cerró en 2023. «Lo sucedido ayer no es un caso aislado, es un caso reiterado de la inseguridad ciudadana que existe en este barrio», ha aseverado.

En este sentido, Marciano Gómez ha apuntado que «tenemos que resolver este problema de una vez por todas» dado que la Conselleria tiene problemas para poder cubrir Pediatría en este centro y con este episodios de inseguridad es «lógico, lícito y legítimo» que el personal sanitario «tengan problemas para ir». Gómez ha recordado que hay dos vigilantes jurados en el centro y un arco de seguridad «y aún así pasan estos incidentes».

Al respecto, ha incidido en que la Conselleria de Sanidad tiene «un protocolo de agresiones para velar por la seguridad física y psicológica de todos nuestro personal, por lo que en tanto en cuanto no se garantice la seguridad vamos a tener cerrado el centro en la parte de medicina familiar y comunitaria y pediatría porque no es un caso aislado, es un caso claramente estructural y requiere de tratamiento estructural».

«Labor bajo riesgo físico constante»

Por su parte, el sindicato CESM ha pedido el cierre del centro hasta que se decidan medidas de protección y ha calificado de «intolerable» que los profesionales sanitarios desarrollen «su labor bajo riesgo físico constante, miedo y ausencia de protección adecuada» y ha exigido «medidas reales y efectivas, no promesas».

También ha denunciado que esta agresión «no es un caso aislado», sino la manifestación de un problema sostenido en el tiempo que requiere una intervención inmediata por parte de la Administración«. Al respecto, ha apuntado que el cierre temporal del centro en 2023 »parece que no ha sido suficiente para trasladar a la población la importancia de mantener la seguridad de los profesionales«.

Por ello, el sindicato urge a Sanidad, al Ayuntamiento de Paterna y a las fuerzas y cuerpos de seguridad el refuerzo inmediato de la seguridad y pide protección efectiva durante las visitas domiciliarias con acompañamiento policial en desplazamientos a todos los domicilios de la zona, así como asistencia integral a los profesionales agredidos.