Condenada una ladrona descubierta por robar en un coche un saco de castañas de madrugada

Una ladrona ha sido condenada a 15 meses de prisión, inhabilitación para sufragio pasivo y a indemnizar con 194,28 euros a su víctima por robo con fuerza dentro de un coche, descubierto gracias a un testigo a quien llamó la atención un saco con castañas que transportaba in fraganti, de madrugada.

La Audiencia Provincial de Alicante ha ratificado ahora la sentencia inicial, por la que también tiene que asumir las costas judiciales tras desestimarse su recurso de apelación, según han informado este jueves fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TJSCV).

El peculiar asalto se cometió en 2023, pasada la medianoche y cuando el vehículo estaba aparcado, y la ladrona había pretendido defenderse porque nadie la vio forzar la cerradura, pero en el nuevo fallo judicial se sostiene que carece de sentido que fuera otra persona quien lo hubiera hecho sin luego llevarse todo lo que había en el interior.

Además, se detalla que el testigo sólo pudo ver el saco de castañas -que se ha valorado en 40 euros- porque por su volumen podía tapar los otros objetos del botín (un 'pendrive' USB, herramientas, una bandolera y varios botes de cremas).

Como consiguió entrar a un edificio y salir, también se argumenta como hipótesis que pudo desprenderse de parte de lo robado, ya que el dueño del vehículo y un hijastro la vieron al abandonar el inmueble, pero sólo tenía encima las cremas.