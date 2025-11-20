Suscribete a
Una concentración en Paiporta exige la dimisión de Sánchez por su gestión de la dana

La protesta reclama responsabilidades políticas al Gobierno central por «abandonar» a los vecinos de la localidad tras la barrancada

Concentración para exigir la dimisión de Pedro Sánchez celebrada este jueves por la tarde en Paiporta (Valencia)
Concentración para exigir la dimisión de Pedro Sánchez celebrada este jueves por la tarde en Paiporta (Valencia)
Toni Jiménez

Paiporta

Una concentración en la localidad valenciana de Paiporta, una de las más afectadas por la dana de 2024, ha exigido este jueves por la tarde la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros miembros del Ejecutivo central por su gestión de ... la barrancada que dejó 229 muertos sólo en la provincia de Valencia.

