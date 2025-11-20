Una concentración en Paiporta exige la dimisión de Sánchez por su gestión de la dana

Una concentración en la localidad valenciana de Paiporta, una de las más afectadas por la dana de 2024, ha exigido este jueves por la tarde la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros miembros del Ejecutivo central por su gestión de ... la barrancada que dejó 229 muertos sólo en la provincia de Valencia.

La protesta había sido comunicada a la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, que ha cifrado la participación entre aproximadamente 150 y 200 personas, tras ser difundida hace unas semanas a través de redes sociales.

El cartel de la convocatoria llevaba la del sitio web 'La voz de Paiporta', un dominio registrado a nombre de Daniel Furió, portavoz y concejal de Vox en el municipio. El edil ha pronunciado el discurso más largo en el atril instalado justo a las puertas del Ayuntamiento gobernado por PSPV-PSOE y Compromís, y ubicado junto al cauce del barranco del Poyo, cuyo desbordamiento provocó las inundaciones.

Los asistentes, que han guardado un minuto de silencio por las víctimas de la tragedia, han coreado lemas como «Pedro Sánchez, hijo de puta», «Pedro, cabrón, haz como Mazón» o «Sánchez dimisión», el más repetido entre los carteles que portaban, al tiempo que llamaban «traidor» o «corrupto» al dirigente socialista. Algunos de ellos, también ondeaban banderas de España y señeras.

Los discursos que se han ido escuchando durante más de media hora se han centrado en recalcar el «abandono» que sufrieron los vecinos de Paiporta ante un Gobierno «incompetente» durante los días posteriores a la catástrofe y en reclamar «verdad, justicia y responsabilidades» a quienes, a su juicio, han buscado «rédito político» en un drama que era «evitable».

Aunque también ha habido algunas menciones a la responsabilidad de la Generalitat en la gestión de la emergencia, las críticas se han centrado en el papel del Ejecutivo central, con reproches al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por no haber asumido el mando de la crisis, o a la ex ministra de Transición Ecológica y ahora comisaria europea Teresa Ribera, por no impulsar las obras hidráulicas que hubieran mitigado la tromba de agua y lodo.

La concentración, bajo un importante dispositivo de Policía Local y Guardia Civil, se ha disuelto sin incidentes casi una hora después.