Un concejal valenciano del PSOE se ve envuelto en una pelea tras insultos a Pedro Sánchez

El concejal de Seguridad Ciudadana y Fiestas del ayuntamiento valenciano de Moncada, Martín Pérez, se ha visto involucrado en una trifulca entre asistentes del público durante la verbena celebrada este pasado sábado, en la que algunas de las personas implicadas profirieron insultos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los vídeos de la pelea se han viralizado por redes sociales, mientras que el propio edil ha querido aclarar que únicamente trató de separar a los jóvenes que se estaban enfrentando frente a la discomóvil. No obstante, la oposición ya ha pedido su cese en el consistorio valenciano, cuya alcaldesa, Amparo Orts, es su mujer.

El Partido Popular de Moncada ha exigido la «dimisión inmediata» del concejal de Seguridad Ciudadana, tras alegar que «no puede continuar ni un día más como concejal» porque «el vídeo habla por sí solo». «Cortes de manga a los jóvenes que se encontraban bajo el escenario y una agresión que no puede quedar impune. Sentimos el bochorno y vergüenza que toda Moncada siente tras este desagradable suceso», lamenta el PP en un comunicado.

Por su parte, la portavoz de Vox en la localidad valenciana, Elena Carrasco, ha denunciado «con rotundidad» el «grave» episodio y ha expresado que «este tipo de actitudes son inaceptables» y «representan una amenaza directa a los valores de la libertad de expresión». «Es intolerable que un representante público recurra a la violencia», subraya, al tiempo que también pide su dimisión.

Mientras que el edil implicado afirma que solo intentó poner fin a una reyerta, tal y como ha avanzado 'Levante-EMV', algunos de los presentes señalan que no se había producido ninguna pelea hasta que Pérez saltó desde el escenario con la pretensión de dar una patada a alguien del público. Después, respondió con un corte de mangas, según se ve aprecia en las imágenes, cuando le increpaban al grito de «rojo».