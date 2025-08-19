La Comunidad Valenciana mantiene abierta «la mayor ayuda al sector turístico de su historia»: para qué y cómo solicitarla

Turisme Comunitat Valenciana mantiene abierta una línea de ayudas que alcanza los 21.037.538,83 euros, destinada a impulsar la modernización energética y la sostenibilidad en las empresas del sector turístico. Estas subvenciones están financiadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha destacado que se trata de «la mayor partida de ayudas en la historia de la Comunidad Valenciana dirigida al sector turístico para mejorar su eficiencia energética y avanzar en sostenibilidad».

Asimismo, ha señalado que «son ayudas a fondo perdido, no hay que devolver nada» y ha explicado que «entre las actuaciones subvencionables se incluye la renovación de electrodomésticos y diverso equipamiento en establecimientos hosteleros, entre otros».

Estas ayudas se conceden en régimen de concurrencia no competitiva y se transfieren por anticipado, lo que permite a las empresas beneficiarias recibir los fondos sin necesidad de adelantar la inversión. Además, son subvencionables los costes preparatorios para presentar la solicitud, como la redacción de proyectos técnicos o la gestión administrativa.

El plazo de ejecución de los proyectos se ha ampliado hasta el 15 de mayo de 2026, lo que proporciona un margen suficiente para realizar las actuaciones subvencionables. Cano ha animado a las empresas a «aprovechar esta oportunidad para modernizar sus instalaciones y hacerlas más sostenibles».

Tipologías de actuación

El programa contempla seis tipologías de actuaciones subvencionables. En las tipologías de la 2 a la 6 se puede cubrir el 100 % de la inversión. En la tipología 1, centrada en instalaciones fotovoltaicas, se pueden presentar tanto pequeños proyectos como iniciativas de mayor envergadura. En este segundo caso, la ayuda puede alcanzar hasta el 45 % de la inversión, y un porcentaje superior si se trata de pymes.

Hasta la fecha, se han registrado 207 solicitudes por un importe total solicitado de 12,9 millones de euros, lo que indica que aún queda una parte importante del presupuesto disponible. De las solicitudes presentadas, destacan las destinadas a actuaciones de autoconsumo con energía solar, sustitución de electrodomésticos, y mejoras en iluminación, climatización o instalaciones frigoríficas.

Estas ayudas están dirigidas a empresas turísticas que estén inscritas en el Registro de Turismo de la Comunidad Valenciana o cuya actividad económica esté incluida en determinados códigos CNAE, como hoteles, alojamientos rurales, campings, viviendas turísticas, restaurantes, cafeterías, parques temáticos, jardines botánicos, ferias, organización de eventos o reservas naturales, entre otros.

Actuaciones subvencionables

Entre las actuaciones subvencionables destacan la instalación de sistemas de energía solar fotovoltaica para autoconsumo, con posibilidad de incluir baterías de almacenamiento. También se incluyen como actuaciones subvencionables la sustitución de electrodomésticos como lavadoras, lavavajillas, neveras o microondas, así como equipos de refrigeración con función de venta directa y armarios profesionales, siempre que cumplan con una clasificación energética mínima 'A' y estén inscritos en la base de datos EPREL.

Además de la renovación o mejora de instalaciones frigoríficas, con al menos un 20 % de mejora en eficiencia energética; la implantación de sistemas de automatización y control para reducir el consumo energético, mejorar la climatización, ventilación y uso de agua, con una mejora mínima del 15 %.

También se incluyen como subvencionables al 100 % las mejoras en instalaciones térmicas e iluminación, incluyendo aislamiento de calderas, iluminación de bajo consumo, almacenamiento térmico o el uso de energía solar térmica para climatización y agua caliente sanitaria; así como acciones orientadas a la economía circular, que fomenten la preparación para la reutilización, clasificación, descontaminación y reciclaje de residuos, con un coste mínimo por actuación de 1.000 euros.

Además, se consideran elegibles los costes relacionados con la redacción de proyectos técnicos, dirección de obras, auditorías energéticas, gestión administrativa y retirada de materiales peligrosos como el amianto o residuos de demolición. Se establecen límites máximos para estos gastos, como un 4 % del total para costes administrativos o un 7 % para costes justificativos y de auditoría, con topes por expediente.

Finalmente, cabe recordar que la Generalitat ha puesto a disposición de las empresas interesadas canales de información y asesoramiento a través del correo eficiencia_energetica@turismecv.es y del teléfono 960 990 116.