La Comunidad Valenciana emite una doble alerta especial por la ola de calor de los próximos días

Imagen de archivo tomada en la playa de la Malvarrosa de Valencia

La Generalitat Valenciana, a través del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE), ha emitido un aviso especial de temperaturas extremas y riesgo máximo de incendios forestales.

Desde la semana pasada, la Comunidad Valenciana está atravesando un episodio de altas temperaturas que se espera remita parcialmente a partir del miércoles 13 de agosto, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Sin embargo, la progresiva formación de una depresión aislada en el Atlántico favorecerá el desarrollo de una dorsal anticiclónica, lo que provocará la llegada de una nueva masa de aire cálido procedente del norte de África a lo largo de esta semana. Como consecuencia, se prevén nuevamente temperaturas «muy elevadas y persistentes».

Las máximas podrían llegar a alcanzar los 41 grados los días 16 y 17 de agosto, especialmente en las zonas del prelitoral de la provincia de Valencia y sur de Alicante. Las temperaturas nocturnas oscilarán entre los 23ºC y 25ºC, con picos de hasta 28ºC.

De acuerdo con la situación meteorológica, se espera un incremento «significativo» del riesgo de incendios forestales. Por este motivo, se recomienda «extremar» las precauciones en espacios forestales y zonas próximas y se recuerda la prohibición del uso del fuego en los espacios forestales y su proximidad, así como de cualquier actividad que pueda ser causante de una ignición, en especial el uso de maquinaria, herramientas o arrojar ascuas o restos.

Riesgos para la salud

Asimismo, la Conselleria advierte que este episodio puede tener un «impacto considerable» en la salud de personas mayores, población infantil, grupos de riesgo (por condiciones de salud o trabajos al aire libre), así como en personas y familias en situación de vulnerabilidad social.

Desde la Conselleria de Emergencias e Interior se recuerda la recomendación a los municipios y organismos con competencias en la gestión de las emergencias que activen con antelación sus protocolos de actuación sociosanitarios y establezcan las medidas preventivas pertinentes en materia de incendios forestales dentro de sus respectivos ámbitos.

Se recuerda también la importancia de repasar los consejos de Protección Civil dirigidos a la población y que pueden consultarse en la web del 1·1·2, www.112cv.gva.es; en la red X @GVA112 o a través de la app GVA 112 Avisos (disponible en Google Play y App Store).