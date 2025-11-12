La Comunidad Valenciana detecta fallos en pulseras antimaltrato y exige al Gobierno una solución «de una vez por todas»

La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat, Susana Camarero, asegura que se han detectado fallos en las pulseras de protección de víctimas de violencia de género consistentes en que estos mecanismos emiten alertas «que no ... siempre se corresponden» con emergencias reales. Por ello, ha avanzado que la administración autonómica lo va a denunciar al Gobierno, al que exige que «de una vez por todas dé respuesta y solución a esta situación».

Así lo ha explicado Camarero, que este martes ha asistido a un Encuentro SER protagonizado por el presidente de la CEV, Vicente Lafuente, a preguntas de los medios sobre las nuevas incidencias detectadas en las pulseras antimaltrato.

«Es muy preocupante. Venimos denunciando ya hace meses esa situación inaudita a la que nos ha llevado el Gobierno de España con un cambio con esas pulseras AliExpress que dijimos que no cumplían con la función que tienen y que ha dejado a miles de víctimas de violencia de género sin la protección que requerían», ha criticado.

La responsable de Igualdad del gobierno valenciano ha recordado que «hace unos meses las víctimas denunciaban que las pulseras no funcionaban y, por lo tanto, ha habido quebrantamientos de condena que no han sido detectados por esas pulseras».

«Y ahora las pulseras siguen sin funcionar y lo que hemos detectado en la Comunidad Valenciana y que vamos a denunciar al Gobierno, evidentemente, es que las mujeres reciben permanentemente alertas en sus pulseras, alertas que no siempre se corresponden con alertas reales, pero sí que están provocando una situación de inestabilidad a las propias mujeres», ha avanzado Camarero, que ha precisado que «la pulsera pita sin que se esté acercando el agresor, sin que haya quizá un quebrantamiento».

La vicepresidenta ha recalcado que «esa situación no se puede sostener», ya que afecta «a mujeres que están viviendo una situación especialmente complicada, momentos muy duros en su vida y que no pueden estar sometidas a esa presión añadida, a esa incertidumbre de si esa pulsera está pitando porque su agresor está cerca o por un fallo».

«Es inconcebible e inadmisible -ha continuado- que el Gobierno de España siga tantos meses después sin solucionar el problema y que, al mismo tiempo, esté haciendo campaña desde el Ministerio del Interior defendiendo VioGen y la buena gestión que está desarrollando. Es un gobierno que da la espalda a las mujeres, igual que ha dado la espalda a la Comunidad Valenciana». En la misma línea, ha acusado al Ejecutivo central de «no saber gestionar los problemas reales que tienen los ciudadanos y no estar gestionando adecuadamente el problema de las mujeres víctimas de violencia».

«Llevan demasiado tiempo fallando»

Por ello, ha reclamado «que, de una vez por todas, dé respuesta, que de verdad las mujeres tengan esa protección, esa seguridad, esa tranquilidad, ese sosiego que necesitan en los momentos más duros de su vida y reaccionen y que solucionen el problema de las pulseras que llevan demasiado tiempo fallando».

Cuando se le ha planteado cómo es posible que se produzca ese fallo técnico, Susana Camarero ha instado a que «lo explique el Gobierno, porque es un fallo de las pulseras del Gobierno que ha cambiado». «Antes no pitaban y ahora pitan en exceso», ha apostillado.

La consecuencia, ha remarcado, es que se genera «una situación de incertidumbre y de desasosiego a las víctimas que es de verdad lo peor que le puede pasar a una víctima en el momento más duro y en ese momento en el que están sometidas a una presión y a una situación personal durísima.

Sobre desde cuándo se produce la incidencia, ha señalado que «nos han llegado en las últimas horas y por eso lo estamos trasladando». «Esto no solamente está pasando en la Comunidad Valenciana, hemos visto que hay denuncias en otras comunidades y el Gobierno de España de una vez por todas tiene que dar respuesta y solución sobre todo a esta situación. No puede estar escudándose en mentiras, no pueden estar tapando lo que está pasando de verdad con estas pulseras y desatendiendo y dejando sin dar respuesta y la protección que necesitan las víctimas de violencia», ha finalizado.