Suscribete a
ABC Premium
Juicio al fiscal general
Día clave: declaran once agentes de la UCO y el propio García Ortiz
Pleno del Congreso
Junts, a Sánchez: «Sus incumplimientos han llevado a bloquear la legislatura»

La Comunidad Valenciana detecta fallos en pulseras antimaltrato y exige al Gobierno una solución «de una vez por todas»

La vicepresidenta Susana Camarero señala nuevos errores en estas herramientas de protección de víctimas de violencia de género consistentes en que emiten alertas «que no siempre se corresponden» con emergencias reales

«Sol, una hora, 120 euros»: un libro de contabilidad desvela el control de una red de prostitución en Alicante

Comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, en directo: última hora de hoy

Imagen de la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat, Susana Camarero
Imagen de la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat, Susana Camarero EFE

ABC

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat, Susana Camarero, asegura que se han detectado fallos en las pulseras de protección de víctimas de violencia de género consistentes en que estos mecanismos emiten alertas «que no ... siempre se corresponden» con emergencias reales. Por ello, ha avanzado que la administración autonómica lo va a denunciar al Gobierno, al que exige que «de una vez por todas dé respuesta y solución a esta situación».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app