Comprar un piso de 80 metros en Valencia cuesta 92.000 euros más que hace diez años

El precio de la vivienda sigue escalando posiciones en la Comunidad Valenciana. Durante el último año, los precios han registrado una subida que supera la media nacional, consolidando a la región como uno de las zonas menos accesibles del mercado inmobiliario.

En concreto, el precio del inmueble de segunda mano en la Comunidad Valenciana ha subido un 24,1% en su variación interanual y sitúa el precio medio de las viviendas ofertadas en agosto en 2.447 euros/m2, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

Un claro ejemplo de este incremento se encuentra en las viviendas estándar de 80 m2, que han elevado su valor casi 92.000 euros en la última década, dado que se ofertan por 195.725 euros, frente a los 103.752 de agosto de 2015, lo que representa un aumento del 88,6%.

En este sentido, la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, ha indicado que además de continuar al alza el precio de la vivienda, ha registrado «la mayor variación de toda la serie histórica, cercana al 20%«. Así, ha destacado que es el mayor incremento que se ha producido en el sector en solo un año, lo que »está llevando a que en muchas ciudades los ciudadanos se enfrenten a precios más elevados que nunca«.

En concreto, la Comunidad Valenciana ha sido la región que más ha aumentado el precio de la vivienda en venta respecto al año pasado, con un incremento del 24,1%. Por encima del 10% también se encuentran otras comunidades autónomas como Andalucía (23,1%), Asturias (20,7%), Región de Murcia (20,4%), Canarias (19,6%), Madrid (18,2%), Baleares (17,3%), Cantabria (15,3%), País Vasco (10,8%), Cataluña (10,3%) y Galicia (10,2%), tal y como ha detallado el portal inmobiliario.

En cuanto al ranking del precio del metro cuadrado más caro en España, la Comunidad Valenciana ocupa la séptima posición con 2.447 euros/m2, mientras que en Baleares, que ocupa el primer puesto, se supera por primera vez los 5.000 euros, con 5.168 euros/m2.

Por provincias, Valencia ha sido donde más se ha incrementado el precio interanual del inmueble con un aumento del 26,1%, seguida de Castellón con 21,5% y por último en Alicante, que se ha elevado un 20,0%. No obstante, Alicante ocupa el primer puesto en el precio por metro cuadrado, con 2.764 euros/m2, seguida de Valencia con 2.214 euros/m2 y de Castellón con 1.660 euros/m2, según Fotocasa.

Asimismo, Matos ha subrayado que «este encarecimiento tan significativo en un periodo tan breve refleja el profundo desequilibrio existente entre oferta y demanda«. Un desequilibrio que achaca a que la demanda, »sólida y en crecimiento«, se ve »impulsada por factores sociales, demográficos y macroeconómicos, entre ellos unas condiciones hipotecarias cada vez más atractivas«.

En esta línea, la portavoz de Fotocasa ha detallado que «en un contexto en el que comprar resulta más ventajoso que alquilar, la vivienda en venta concentra una fuerte presión compradora que la oferta, limitada por la capacidad productiva del sector de la construcción, no puede absorber».

El municipio con mayor incremento del precio del inmueble

No todos los municipios de la Comunidad Valenciana han sufrido el mismo incremento de precios en la vivienda de segunda mano. Según el estudio realizado por Fotocasa en el que se han analizado 107 localidades, el precio medio ha subido un 95% respecto a 2024.

Así, el incremento del valor interanual de la vivienda se ha aumentado más de un 30% en 13 municipios, ocupando el pódium Dolores (103,1%), Moncofa (68,2%), y Godella (40,4%). A estos le siguen El Verger (37,4%), La Nucia (37,4%), Albal (36,9%), Cabanes (36,9%), Bellreguard (35,6%), Castalla (33,6%), Paterna (31,2%), Torrent (31,1%), Burjassot (30,9%) y Alginet (30,3%).

En cuanto al precio por metro cuadrado en agosto, el orden de las ciudades con un precio superior a los 4.000 euros/m2 han sido el municipio alicantino de L'Alfàs del Pi con 4.508 euros/m2, Calpe con 4.507 euros/m2 y Alboraya con 4.198 euros/m2.

El alquiler en Valencia cuesta 15,3 euros/m 2 de media

Aunque el incremento del precio de la vivienda de segunda mano sufre récords históricos, vivir de alquiler en la Comunidad Valenciana también se ha convertido en un lujo. En el último año, los precios han experimentado un aumento que pone en jaque a inquilinos y tensiona aún más el acceso a la vivienda.

Respecto al precio del alquiler, el mes de agosto ha concluido con una subida interanual del precio del alquiler en España del 10,5%, estableciéndose en 14,5 euros/m 2 , según el último informe de precios publicado por Idealista. Este dato supone que el precio se ha mantenido sin alteraciones en los tres últimos meses y una bajada del 0,4% con respecto al último mes.

Así, Valencia se sitúa por encima de la media con 15,3 euros/m 2, no obstante, Barcelona continúa siendo la capital con los alquileres más caros con un precio de 23,1euros/m 2. En esta línea, el comportamiento de las rentas en los principales mercados del país ha sido alcista, con un incremento del 7,6% en las provincias de Valencia y Alicante, según el estudio del portal inmobiliario.